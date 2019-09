TASR

Dnes o 09:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní ME vo volejbale: Slováci podľahli Belgičanom, tréner bol po zápase sklamaný

Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v utorok na 31. ME v Antverpách s Belgickom 0:3

Na snímke v popredí radosť belgických volejbalistov a v pozadí slovenskí volejbalisti — Foto: TASR/Martin Baumann

Antverpy 17. septembra (TASR) - . Zverencom Andreja Kravárika patrí po štyroch odohraných dueloch v tabuľke B-skupiny tretia priečka s piatimi bodmi. Do osemfinále postúpia zo šesťčlennej skupiny štyri mužstvá, istý postup už majú vedúci Belgičania a druhí Srbi.

Slováci si môžu zabezpečiť postup v poslednom zápase v skupine v stredu, o 17.30 h sa však v Lotto Aréne stretnú so strieborným tímom z uplynulých ME Nemeckom. Nahrávač Juraj Zaťko si v zápase s Belgickom pripísal 242. štart v národnom tíme, čím prekonal bývalého kapitána reprezentácie Emanuela Kohúta.

Zaťko si na prebiehajúcom kontinentálnom šampionáte pripísal už druhý rekord, predtým sa stal prvým Slovákom v histórii so šiestimi účasťami na ME.

B-skupina: Belgicko - SLOVENSKO 3:0 (23, 20, 15) zápas trval 77 minút, rozhodovali: Dobrev (Bul.) a Akinci (Tur.), 2500 divákov. Belgicko: Tuerlinckx 12, Deroo 14, D"Hulst 1, Van de Velde 3, Rousseaux 17, Van de Voorde 5, libero Stuer 0 (libero Ribbens 0, Coolman 4, Valkiers 0, Baetens 0, Van den Dries 1) Slovensko: Michalovič 7, Ondrovič 6, Paták 8, Krajčovič 1, Kriško 10, Zaťko 2, libero Vitko 0 (libero Ihnát 0, Gavenda 4, Kováč 5, Palgut 0, Mačuha 0, Firkaľ 0) Rakúsko - Španielsko 2:3 (-23, 26, -23, 23, -11) zápas trval 134 minút, rozhodovali: Mezöffy (Maď.) a Guillet (Fr.), 200 divákov.

Od úvodu sa obe mužstvá naťahovali o každú loptu, za stavu 5:4 si po podaní Ondroviča vypracovali Slováci po prvý raz v zápase dvojbodový náskok. Belgičania neskôr viedli po smeči Michaloviča do autu 11:10 a následne si výborným blokom vypracovali dvojbodový náskok. Náskok favorita rástol, ale v závere Slováci zdramatizovali priebeh. Koncovku však zvládli lepšie domáci a za 37 minút získali prvý set 25:23.

Druhý set patril od úvodu Belgičanom. Vďaka presnému servisu a dobrej hre v útoku si postupne vypracovali dostatočný náskok. Ten síce v závere Slováci skresali, ale za 29 minút podľahli 20:25. V treťom sete sa už naplno prejavila kvalita Belgičanov, ktorí boli lepší vo všetkých činnostiach a za 21 minút ho získali v pomere 25:17.

Hlasy po zápase:

Andrej Kravárik, tréner SR: „Domácim sme darovali prvý set, pretože sme v ňom boli lepší. Ale pár situácií nás stálo víťazstvo. Veľmi veľa síl nás stoja chyby, doplácame na to. Chýbalo málo, aby sme vyhrávali, to je potom úplne iný zápas. Som preto sklamaný. Ale chýbajú nám takéto zápasy, je to o skúsenostiach."

Juraj Zaťko, nahrávač SR: „Nie som spokojný s mojim výkonom. Vedeli sme, že hráme proti skvelému súperovi, ktorý si navyše doma nedovolí stratiť čo i len set. Je veľká škoda koncovky prvého setu."