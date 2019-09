TASR

Dnes o 08:00 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Tipsport Liga: Na čele už Nitra, Slovan dostal päť gólov v tretej tretine

Hokejisti Slovana Bratislava po dvoch triumfoch od návratu do Tipsport ligy prehrali v utorňajšom zápase 3. kola doma s HC Mikron Nové Zámky po prestrelke 6:7.

Na snímke v popredí sa raduje Václav Stupka (Nové Zámky) po strelení gólu v zápase so Slovanom Bratislava — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) - Na čelo tabuľky sa dostala Nitra, ktorá na vlastnom štadióne roztsrieľala MHK 32 Liptovský Mikuláš vysoko 6:0. Na konte má šesť bodov rovnako ako Bystrica, Slovan, Michalovce, Miškovec, Zvolen a Košice.

Úradujúci majstri však odohrali iba dva zápasy. Po 3. kole zostali bez víťazstva len Liptovský Mikuláš a Detva, ktorá prehrala doma so Zvolenom tesne 5:6.

Košice si víťazstvo nenechali vziať

Domáci sa do súpera pustili od úvodných minút a do vedenia išli už po 94 sekundách hry, keď nekrytý Repe otvoril skóre - 1:0. V 8. minúte nevyužil sľubnú príležitosť Haščák, na opačnej strane v oslabení nevyrovnal Sádecký, ktorý vystihol rozohrávku domácich.

V pokračujúcej presilovke síce domáci neskórovali, no v ich pokračujúcom tlaku Skokan prečítal skrumáž pred brankárom Valentom a upravil na 2:0. Hostia sa do súvislejšieho tlaku dostali až v 15. minúte počas presilovky. V nej mal sľubnú príležitosť mladík Chromiak, ale Košarišťana neprekonal. To sa podarilo o dve minúty Valachovi, ktorý dokončil akciu Bartoviča s Radjenovicom - 2:1.

Už po 18 sekundách druhej časti sa Košičania tešili tretíkrát, keď Chovan zakončil pohľadnú spoluprácu s Majdanom - 3:1. Hostia sa často dostávali pod tlak, v 23. minúte však mali aj šťastie, keď Chovan v presilovke netrafil odkrytú bránku. Hostia mali v 26. minúte 66-sekundovú presilovku o dvoch hráčov a hoci si vytvorili tlak, kontaktný gól nestrelili.

Aj v druhej tretine sa hral rýchly hokej s množstvom zaujímavých situácií. Košický brankár Košarišťan v nej viackrát podržal svoj tím, mohutný aplauz divákov si vyslúžil v 37. minúte, keď zmaril tutovku Lapšanského. Trenčania sa v tretej tretine snažili o druhý gól. Alderson v 46. minúte Košarišťana neprekonal a jeho tím mal krátko na to 76-sekundovú presilovku piatich proti trom. V nej brankár Košarišťan zmaril nebezpečné pokusy Stacha i Lapšanského a udržal domácim dvojgólový náskok.

V 53. minúte Mikyska vyhral buly pre Lapšanského, ktorého pohotová strela prekvapila domáceho brankára - 3:2. V 56. minúte mohol Belluš vrátiť domácim dvojgólový náskok, pred odkrytou bránkou však trafil iba žŕdku. "Vojaci" skúsili v 60. minúte aj hru bez brankára, skóre sa však už nezmenilo.