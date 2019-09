TASR

Liga majstrov: Liverpool prehral v Neapole, Slavia takmer vyhrala v Miláne

Futbalisti úradujúceho šampióna z Liverpoolu odštartovali obhajobu titulu prehrou v utorňajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku SSC Neapol 0:2.

Hráči Neapola oslavujú úvodný gól Driesa Mertensa (prvý zľava) — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. septembra (TASR) - Bez gólov sa skončil duel v F-skupine medzi Borussiou Dortmund a FC Barcelona. Jeden bod vydolovala aj Slavia Praha na ihrisku Interu Miláno po remíze 1:1. Favorizovaný Inter, v základnej zostave so Slovákom Milanom Škriniarom, si v úvode duelu nevypracoval očakávaný tlak, naopak, prvú šancu mala Slavia, keď Handanoviča preveril zakrútený priamy kop Stanciua.

V 12. minúte sa dostal k hlavičke na hranici päťky De Vrij, ale jeho pokus smeroval vysoko nad. Neujala sa ani Martinezova strela a v 23. minúte prišla ďalšia nebezpečná hlavička po priamom kope, ale Kolář si so šancou D"Ambrosia poradil.

Slavia prišla o víťazstvo v závere

V ďalších minútach už vyložené príležitosti neprišli a tak sa išlo do šatní za stavu 0:0. Inter nevyužil ani tutovku Lukakua v 46. minúte, keď sa dvakrát zaskvel brankár Kolář. V 56. minúte fauloval Asamoah hosťujúceho Traoreho a rozhodca musel skontrolovať situáciu pomocou VAR. Nakoniec hráčovi Interu udelil žltú kartu, pre Traoreho sa zápas skončil.

V 63. minúte Slavia nečakane udrela, Handanovič ešte Zeleného strelu vyrazil, ale na dorážku Olayinku už nestačil - 0:1. Že nešlo o ofsajd, potvrdilo aj video. O osem minút neskôr mohlo byť už 2:0, ale Masopust vo veľkej šanci minul. Slavia prišla o senzačné víťazstvo až v nadstavenom čase, keď sa presadil po tečovanej strele Barella - 1:1.

Bezgólová remíza v Dortmunde

V druhom zápase F-skupiny bola najprv bližšie ku gólu Borussia Dortmund, keď dostal Marco Reus loptu až na hranicu päťky, ale ter Stegen výborne zasiahol. V 49. minúte sa predral Suarez do šestnástky, no z uhla brankára neprekvapil. Najväčšiu šancu zápasu mal v 55. minúte Dortmund, keď Semedo fauloval v šestnástke Sancha, no Reus pokutový kop nepremenil. Dortmund mohol rozhodnúť aj v záverečných minútach, ale Barcelonu zachránilo brvno a najmä ter Stegen.

Premiérový gól nového ročníka Ligy majstrov zaznamenal iránsky útočník Sardar Azmoun zo Zenitu Petrohrad, ktorý sa dostal za obranu Olympique Lyon po prihrávke pätičkou od Arťoma Dzjubu a v 41. minúte poslal svoj tím do vedenia. Domáci Lyon udrel hneď po zmene strán. Depay si chcel v pokutovom území obhodiť Ozdojeva, ten ho však fauloval a rozhodca nariadil pokutový kop.

Ten premenil sám faulovaný hráč - 1:1. V 60. minúte mal tutovku domáci Adélaide, ale minul. V ďalších minútach už gólových šancí ubudlo a tak sa tímy rozdelili po bode. Na súpiske Zenitu nefiguroval slovenský reprezentačný stredopoliar Róbert Mak. V druhom zápase G-skupiny vyhralo Lipsko na pôde Benfica Lisabon 2:1.

Neapol zachránila penalta

V úvode prvého polčasu mal v Neapole viac šancí domáci SSC. Už v siedmej minúte sa mu podarilo dostať loptu až do siete, no Lozano stál v jasnom ofsajde a gól neplatil. Na druhej strane preveril Mereta z uhla Mane a v závere polčasu išla Firminova hlavička tesne vedľa pravej tyčky. Po zmene strán vytiahol Adrian parádny zákrok pri tutovke Mertensa a v 65. minúte ho napodobnil náprotivok Meret, ktorý zachránil po strele Salaha. Z triumfu sa nakoniec tešili domáci, keď Mertens premenil v 82. minúte pokutový kop. Na 2:0 zvýšil v nadstavenom čase Llorente.

V základnej zostave belgického KRC Genk nechýbal slovenský reprezentant Patrik Hrošovský, no jeho tímu sa vôbec nedarilo, keďže už po prvom polčase prehrával na pôde RB Salzburg v E-skupine vysoko 1:5. Len devätnásťročný nórsky útočník Erling Braut Haland zaznamenal v prvej časti hetrik. Salzburg nakoniec vyhral 6:2.

V H-skupine si semifinalista vlaňajšej sezóny Ajax Amsterdam poradil s OSC Lille 3:0. V druhom stretnutí nestačila Chelsea Londýn na domácej pôde s FC Valenciou, keď prehrala 0:1 gólom Rodriga zo 74. minúty. V závere duelu nepremenil pokutový kop domáci Barkley, ktorý trafil brvno.