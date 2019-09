TASR

Liga majstrov: Šláger PSG - Real bez viacerých opôr, Atlético privíta Juventus

Po utorkovom štarte skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 v základných skupinách E až H vstúpia v stredu do hlavnej časti prestížnej súťaže aj tímy v skupinách A až D.

Eden Hazard — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. septembra (TASR) - Šlágrom programu bude súboj A-skupiny, v ktorom úradujúci francúzsky majster Paríž Saint-Germain privíta rekordného 13-násobného európskeho šampióna Real Madrid. Pozornosť bude pútať aj duel D-skupiny medzi Atleticom Madrid a Juventusom Turín, v ktorom bude chcieť španielsky vicemajster odplatiť súperovi vlaňajšie vyradenie v osemfinále.

PSG bez niekoľkých opôr

V Parku princov nebude môcť tréner PSG Thomas Tuchel počítať s viacerými oporami. Brazílčan Neymar síce zažil vo víkendovom 5. kole Ligue 1 vydarený návrat do zostavy parížskeho klubu, keď efektným gólom v nadstavenom čase rozhodol o výhre nad Racingom Štrasburg (1:0), v LM však nebude môcť štartovať pre trojzápasový trest za urážky na adresu videorozhodcov po prehre v odvetnom osemfinálovom zápase LM 2018/2019 proti Manchestru United.

Zotaviť sa nestihli ani Kylian Mbappe a Edinson Cavani. Uruguajský útočník laboruje so zraneným bedrovým kĺbom a Mbappe má problémy so stehenným svalom. Okrem hviezdneho ofenzívneho trojlístka budú Tuchelovi chýbať aj zranení Julian Draxler, Thilo Kehrer a Colin Dagba, šancu by tak v útoku mohol dostať Argentínčan Marco Icardi, ktorý prišiel do Paríža na hosťovanie z Interu Miláno tesne pred koncom prestupového obdobia.

Aj Realu bude chýbať viacero hráčov

Absencie hlási aj Real, trénerovi Zinedinovi Zidanovi bude s určitosťou chýbať brazílsky obranca Marcelo, ktorý si zranil krčnú chrbticu, netrénovali ani Luka Modrič (slabiny), Isco (svalové zranenie) či Marco Asensio (koleno). Do tréningu sa už po problémoch s lýtkovým svalom zapojil kapitán Sergio Ramos, no ten nebude môcť proti PSG nastúpiť pre kartový trest.

Real sa na LM naladil víťazstvom 3:2 nad Levante v španielskej La Lige, v zápase si odkrútil ligovú premiéru v drese madridského veľkoklubu Belgičan Eden Hazard. "Druhý polčas bol pre nás náročný, no prevládajú pozitívne pocity. Máme tri body, odohrali sme neuveriteľný prvý polčas, no musíme udržať koncentráciu počas celého stretnutia," citovala Zidana agentúra DPA.

Keď sa naposledy PSG stretol s Realom v LM pred dvomi sezónami, Neymar svojmu tímu chýbal pre zranenie a Madridčania v osemfinále súpera bez väčších problémov vyradili po výsledkoch 3:1 a 2:1. Bolo to jedno z troch vypadnutí PSG v sérii už v 1. kole vyraďovacej fázy.

Futbaloví giganti sa v európskych klubových súťažiach stretli celkovo osemkrát, z toho štyrikrát vyhral Real, dvakrát uspel PSG a dvakrát sa zrodila remíza. V druhom zápase skupiny belgický zástupca FC Bruggy privíta turecký Galatasaray Istanbul.