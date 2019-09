Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní V poľskej dedinke nemôže mať nikto zlú náladu. Je ako z ozajstnej rozprávky

Obec vďačí za zachovanie malieb Felicji Curylowej, ktorá sa zamilovala do ľudových zvykov a tradíciu malieb udržala na žive desiatky rokov.

Rozprávková dedinka v Poľsku — Foto: followthecolours

ZALIPIE 17. septembra - Maličká dedinka na juhovýchode Poľska nie je len obyčajnou obcou. Zalipie je výnimočným klenotom poľskej kultúry. Celá dedinka je totiž vyzdobená farebnými ľudovými motívmi, ktoré nechýbajú dokonca ani na búde pre psíka či na kuríne. Tamojší obyvatelia vravia, že nemôže zostať ani jedno miesto, ktoré by nebolo vymaľované či inak skrášlené. Aj vďaka pestrofarebným kvetinovým vzorom sa stala obec jedným z najvyhľadávanejších miest a priťahuje tisícky zvedavých turistov. Kto by nechcel predsa vidieť naživo dedinku ako z rozprávky. Niektorí kvôli tomuto zážitku cestujú až z ďalekého Japonska, alebo zo Spojených štátov.

Celá dedinka je vyzdobená farebnými ľudovými motívmi — Foto: followthecolours

Kvetinová tradícia vznikla pred stovkami rokov

Hovorí sa, že miestne ženy začali s maľbami viac než sto rokov dozadu. Údajne sa im nepáčili stopy po sadziach a sivé steny. Keďže nepomáhalo ani to, keď prekrývali škvrny bielou farbou, vymysleli iný spôsob, ako skrášliť domčeky. Tamojšie ženy boli naozaj kreatívne. Do rúk si zobrali štetiny z kravského chvosta, ktoré slúžili ako štetec. Do farieb pridávali kuchynské ingrediencie ako napríklad tuk.

Občania vďačia nadanej maliarke, ktorá zachovala tradície

Ako uvádza portál Nova.cz, obec vďačí za zachovanie malieb na stenách maliarke, Felicji Curylowej. Ona sama sa zamilovala do ľudových zvykov a tradíciu malieb udržala nažive desiatky rokov. V roku 1974, keď zomrela ako 70-ročná, jej malebný domček premenili na múzeum a informačné centrum. 700 členná obec si na pestrofarebné domčeky nedá dopustiť a pokračujú v tejto milej tradícii.