TASR

Dnes o 12:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Odsúdil Juraja Hossua, ktorý zabil Filipínca Henryho. Vymerali mu takýto trest

Juraj Hossu si za zabitie Filipínca Henryho Acordu odpyká deväťročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Rozhodol o tom v utorok trojčlenný senát Krajského súd (KS) v Bratislave pod vedením predsedu Petra Šamka.

Na snímke Juraj Hossu — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 17. septembra (TASR) - Odvolací súd v utorok vyhovel odvolaniu prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP) a čiastočne pozostalým, a teda poškodeným. Zamietol odvolanie obžalovaného a jeho obhajcu.

KS Hossuovi zároveň nariadil ochranné opatrenie - protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Trest by si mal, teraz už odsúdený, odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. KS tak v utorok zrušil pôvodný májový rozsudok Okresného súdu Bratislava I (OS), ktorý Hossua odsúdil pod trestnú sadzbu, na šesťročný trest odňatia slobody.

KS považoval v tomto prípad uloženie trestu odňatia slobody pod zákonom stanovenú hranicu z dôvodu nepríčetnosti obžalovaného za nesprávny postup OS BA, nakoľko sa do stavu nepríčetnosti dostal sám a úmyselne. Verdikt je právoplatný.

„Jediná poľahčujúca okolnosť bola, že sa obžalovaný k skutku priznal a urobil vyhlásenie o vine. Všetko ostatné vyhodnotil KS v neprospech obžalovaného," povedal predseda senátu odvolacieho KS. Podľa súdu "ak niekto pácha trestný čin v stave požitia alkoholu v kombinácii s liekmi, nie je dôvod byť voči nemu zhovievavejší".

Súd, na rozdiel od prvostupňového OS BA I, vyhovel matke zabitého Filipínca a priznal jej okrem nákladov na pohreb aj nemajetkovú ujmu vo výške 50 000 eur. Ostatných poškodených - súrodencov odkázal na civilné konanie.

„Aj keby mi súd nenariadil protialkoholické liečenie, sám by som sa prihlásil. Počas výkonu väzby som nenavštevoval psychiatra, absolvoval som len jeden pohovor so psychiatričkou a na základe ktorého som lieky Paretin, Leaxaurin, ktoré som bral pred umiestnením do väzby, vyradil. Lieky som predtým bral približne rok, lebo som mal úzkosti. Alkohol som užíval veľmi výnimočne. Nebol som agresívny," uviedol Hossu pred vynesením právoplatného verdiktu. Po požití alkoholu s liekmi si niekedy nič nepamätal. Tvrdil tiež, že aj sám sebe ubližoval, napríklad sa doškriabal šmirgľom.

"Nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou," povedal na januárovom prvom pojednávaní obžalovaný. Vypovedal, že v podvečer incidentu mali firemnú akciu, na ktorej vypil niekoľko pív s kolegami a nadriadenými. Z hotela, v ktorom sa akcia konala, išiel neskôr do mesta, kde si chcel dať „ešte zopár pív". Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie.

Acordu podľa svojich slov napadol preto, lebo si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Svoj čin oľutoval, tvrdí, že na konflikt má útržkovité spomienky. Priznal tiež, že do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu.

Juraj Hossu 26. mája minulého roka približne o 4.45 h napadol na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.