Kristián Plaštiak

Dnes o 16:09 čítanie na minútu Mladý rybár náhodou vylovil tvora, ktorý si pamätá éru dinosaurov

Kvôli náhlej zmene tlaku neprežila vynorenie. Mladý Oscar si teda vzal svoj úlovok domov a upiekol ho na panvici. Ryba vraj chutila podobne ako treska.

— Foto: reprofoto Youtube

ANDENES 17. septembra - Keď ráno toho osudného dňa Oscar Lundahl vstal, ani vo sne by mu nebolo napadlo, čo sa mu prihodí. Jeho vášňou je rybárstvo, preto často odchádza do severských morí, ako sa prezýva skupina morí od severu Islandu po juh Špicbergov.

Špeciálny úlovok

Spoločne s kolegom rybárčili v blízkosti ostrova Andøya v kraji Nordland v Nórsku. „Hľadali sme halibuta grónskeho, ktorý žije niekoľko kilometrov od brehu. Mali sme štyri háčiky,“ spomína v rozhovore pre britský The Sun. „Na konci jedného som zrazu niečo pocítil.“

Začal s vyťahovaním háčikov. Trvalo mu to pol hodiny, pretože háčiky zostúpili do hĺbky 800 metrov. To, čo vytiahol ho poriadne prekvapilo. „Boli tam dva halibuty na dvoch hákoch, takže som mal radosť. Vtom som však uvidel aj čosi iné.“

Oscar miluje rybárčenie. Svojimi úlovkami sa rád chváli aj na sociálnych sieťach. Foto: Instagram/oscarlundahl

Praveký tvor

Ryba, ktorú vytiahol, sa odoborne nazýva chiméra hlavatá, latinský názov je chimaera monstrosa. Tieto ryby žili už pred tristo miliónmi rokov a sú vzdialené príbuzné dnešných žralokov. Viac informácií o tomto vzácnom druhu si môžete prečítať nižšie.

Chiméra, ktorú Oscar ulovil. Foto: reprofoto Youtube

Skončila na panvici

Oscar neskrýval nadšenie. „Bolo to úžasné! Nikdy predtým som nič také nevidel. Vyzeralo to čudne... tak trochu ako dinosaurus. Nevedel som, čo to je, no môj kolega vedel.“

Kvôli rýchlej zmene tlaku ryba vynorenie neprežila, a tak si 19-ročný Oscar vzal svoj úlovok domov a upiekol si ho na panvici. „Hoci jej vzhľad nebol príliš vábny, chutila dobre. Trochu ako treska.“