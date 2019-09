Dominika Pacigová

Dnes o 09:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Záchrana ako z filmu: Čech prevzal riadenie za šoféra autobusu, ktorý skolaboval za jazdy

Aj keď nemal žiadne skúsenosti s riadením autobusu, neváhal ani sekundu a zachránil život približne 50 cestujúcim.

LIBEREC 17. septembra - Ľudia sa presúvali autobusom z Liberca do Prahy. Všetko bolo v poriadku, až kým vodič autobusu neskolaboval. Bol v bezvedomí a spadol na zem. Radenia autobusu sa ihneď ujal jeden z cestujúcich, ktorý je novým českým hrdinom, uvádza portál Česká televize.

Začal ihneď konať

Ivo Raisr bol jedným z 50 cestujúcich. Sedel na sedadle číslo 3 a pozeral do počítača. „Zacítil náraz a zisťoval, čo sa deje. Zdvihol hlavu a videl, že vodič omdlel a padá zo sedačky nadol. Pribehol k nemu a chytil volant,“ povedala pre iDNES.cz hovorkyňa Student Agency Alžbeta Nečasová.

Vodič bol už v bezvedomí, nohy mal zakliesnené v pedáloch. Ďalším dvom cestujúcim sa podarilo presunúť vodiča na druhú stranu, a tak Ivo mohol začať brzdiť. Prešiel približne kilometer, zastavil na najbližšej benzínovej pumpe. Cestujúci zatiaľ zavolali vodičovi autobusu, ktorý bol v bezvedomí, záchranku.

Nemal žiadne skúsenosti

Aj keď Ivo nemal skúsenosti so šoférovaním autobusu, začal ihneď konať. Jeho čin považujú záchranári aj polícia za heroický. „Ak by nikto nezareagoval, autobus by sa pravdepodobne prevrátil a mohlo prísť k hromadnému nešťastiu,“ povedal pre ČT24 hovorca záchrannej služby Michael Georgiev.

Ivo tak zachránil život desiatkam ľudí. Keď sa o tomto čine dozvedeli aj cestujúci, ktorí sedeli v zadnej časti autobusu, boli nesmierne vďační.

Viac informácií sa dozviete na portáloch ct24.ceskatelevize.cz, idnes.cz, ktoré informáciu priniesli.