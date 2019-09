TASR

Dnes o 17:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Špeciálne semináre pre pedagógov. Majú ich naučiť pútavo rozprávať o najväčšej hrozbe ľudstva

Pedagógov chcú naučiť učiť o klimatickej zmene pútavo a inšpiratívne.

Ilustračné — Foto: TASR/Michal Svítok

Trenčín 16. septembra (TASR) – Seminárom pedagógov nazvaným Objektívne o klimatickej zmene odštartoval v pondelok v Metodicko-pedagogickom centre v Trenčíne vzdelávací projekt OBJEKTív 21. Projekt pripravilo Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín.

Podľa lektora z CEA Richarda Medala je cieľom projektu pomôcť pedagógom ponukou nových výučbových programov, ktoré prepájajú environmentálne a mediálne zručnosti s občianskym aktivizmom ako odpoveď na výzvy 21. storočia, z ktorých klimatická kríza predstavuje pre ľudstvo najväčšiu hrozbu.

„Chceme seminár urobiť maximálne interaktívne. Učitelia budú v úlohe žiakov testovať ukážky výučbového programu, na ktorom pracujeme. Odrazíme sa od motivačného videa z vlastnej dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie, v ktorom predstavíme klimatickú aktivistku Luciu Szabovú. S pedagógmi budeme diskutovať o spôsoboch, čo môže pre zmiernenie klimatickej zmeny urobiť jednotlivec, škola či obec. Každý účastník si so sebou odnesie anketu, pracovné listy a veľa námetov, ako s témou klimatickej krízy pracovať na školách – od integrácie témy do vyučovania až po praktické tipy do každodenného života školy, vrátane školskej jedálne a záhrady," uviedol Medal.