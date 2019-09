Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Psychoterapeutka: Detské šampanské zapisuje deťom do mozgu kód, ktorý z nich môže urobiť alkoholikov

Slovensko patrí medzi krajiny s nadmernou konzumáciou alkoholu. Rukojemníkom sa môže stať ktokoľvek.

BRATISLAVA 21. septembra - Aké najväčšie mýty kolujú o pití alkoholu? Akých chýb sa dopúšťajú rodičia? Kedy sa stávame závislými? Na tieto i mnohé ďalšie otázky odpovedala v štúdiu Dobrých novín Jana Žemličková, psychoterapeutka z bratislavskej odbornej špecializovanej liečebne Sanatórium AT.

Dôvody si nájdeme

Dôvod na pitie alkoholu si takmer vždy nájdeme. Raz je to sklamanie v láske, potom úspech alebo neúspech v práci, rodinné oslavy či firemné večierky. „Keď to nazvem symbolicky, spúšťačom alkoholizmu môže byť aj prvý pohár. Potom už ide o akýsi systém nabaľovania sa,“ povedala psychoterapeutka Jana Žemličková.

O alkohole koluje veľké množstvo mýtov. „Jedným faktom je, že alkohol prináša príjemné pocity, dokonca až 16 pozitívnych účinkov a ich kombinácií. A povedzme si, kto by sa nechcel cítiť dobre? Dokonca som sa stretla aj s takým názorom, že ak nebudeme piť 30 dní alebo dva mesiace, nie sme závislí. Ide však len o odložené pitie,“ skonštatovala.

Odmeňujeme sa alkoholom

Podľa jej slov, pitie je v našej kultúre zakorenené. „Odmeňujeme sa alkoholom, pripíjame si na zdravie pri každej príležitosti. Pijeme tam, kde sa plače, kde sa raduje. Aj tam, kde je bohatstvo, ale aj tam, kde je chudoba. Túžime prežívať nadštandardné pocity bez reálneho výkonu alebo chceme rýchlo relaxovať, alebo sa mať o čosi lepšie, ako sa reálne cítime,“ objasnila.

Prvý kontakt s alkoholom majú už troj alebo štvorročné deti. „Aj detské šampanské môže predstavovať prvý kód, ktorý sa dieťaťu vštepuje ako hodnota,“ vysvetlila.

Jednoduchšie riešenie

V dnešných dňoch je ťažšie odolať alkoholu, jednoduchším riešením je vypiť si. „Abstinencia je skôr zarážajúca. Abstinent je človek, ktorý je neprispôsobivý,“ hovorí Jana Žemličková, ako to vnímajú Slováci.

Dlhodobejšie pitie alkoholu môže viesť aj k agresívnejšiemu správaniu, k rôznym formám násilia, čo súvisí s osobnosťou, výchovou či prostredím. „Okrem toho dochádza k vážnym poruchám biorytmov, poruche spánku, menia sa i základné hygienické návyky,“ doplnila.

Zhruba každý štvrtý Slovák pije

Štatistiky, ktoré hovoria o stave konzumácie alkoholu, sú alarmujúce. „Na východe sa pije až štyrikrát viac ako na západe. Zhruba každý štvrtý Slovák pije nadmerne a rizikovo,“ uviedla.

Počas svojej praxe sa stretla s rôznymi prípadmi. „Jeden abstinujúci závislý prišiel na terapiu so slovami, že pije už desiatky rokov, ale chcel by to zmeniť. V tom čase mal 84 rokov. Po štyroch rokoch, čo abstinuje, mi povedal, že nikdy neprežil krajšie roky ako tieto,“ dodala.

Celý rozhovor so psychoterapeutkou Janou Žemličkovou si môžete pozrieť v priloženom videu.