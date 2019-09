Dominika Pacigová

Dnes o 20:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Čech prišiel s vynálezom, ktorý zachráni životy tých najodvážnejších. Túto novinku ocenia všetci hasiči

Čech vyvinul špeciálny evakuačný oblek, ktorý je napustený vodným roztokom. Predstavil ho na medzinárodnom technologickom festivale Future Port Prague 2019.

PRAHA 16. septembra - Start-up vznikol pred tromi rokmi. Pôvodným cieľom vývojára a vynálezcu Adama Lučaníka nebol tento odev. Myšlienka mu napadla až po rokovaní so zástupcami krajiny, ktorú postihla vojna, uvádza Česká televize.

Získali český patent

Adam vyvinul špeciálny evakuačný oblek, ktorý je napustený vodným roztokom. V prípade, že v budove začne horieť, zamestnanci si oblečú župan, ktorý dokáže odolať priamemu požiaru až pätnásť minút.

Adam vyvinul špeciálny oblek, ktorá dokáže odolať priamemu požiaru až pätnásť minút. Foto: TASR/AP

Technológia už získala český patent a certifikát Fireman pro zásahové protipožární obleky. Župan sa hodí na miesta, kam sa hasiči nedostanú, ako napríklad na ambasády alebo výškové administratívne budovy.

Vývojár by chcel približne do roka vyvinúť tašku, ktorá bude slúžiť na evakuáciu batoliat do dvoch rokov a taktiež pre domácich miláčikov.

Viac informácií sa dozviete na stránke ct24.ceskatelevize.cz, ktorá informáciu priniesla.