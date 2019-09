Klaudia Fiolová

Dnes o 08:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Česku chystajú prevratné zmeny: Zubná starostlivosť bude oveľa dostupnejšia, ako je na tom Slovensko?

Vďaka prevratným zmenám v Česku sa stane zubná starostlivosť dostupná pre každého. Ministerstvo zdravotníctva na Slovensku to definuje inak.

Pacienti v Česku budú mať dostupnejšiu zubnú starostlivosť — Foto: TASR

PRAHA 16. september - V Českej republike prijali zmeny, ktoré potešia nejedného pacienta. V oblasti zubnej starostlivosti vydalo české Ministerstvo zdravotníctva novú vyhlášku, na ktorej sa dohodli zástupcovia stomatológov a aj zdravotné poisťovne. Vďaka novým pravidlám by mala byť zubná starostlivosť pre ľudí dostupnejšia.

Ako informuje portál Nova.cz, stomatológovia navýšili počet základných zákrokov, ktoré sú spojené so zubnou starostlivosťou. Pacienti často majú problém s nájdením zubára, ktorý ich vôbec prijme ako nového pacienta. To by sa podľa slov ministra zdravotníctva, Adama Vojtěcha malo zmeniť. Poisťovňa preplatí po novom aj zákroky u lekárov, u ktorých pacient nie je registrovaný. „Napríklad trhanie zubu preplatí poisťovňa aj u zubárov, ktorí nemajú zmluvu so zdravotnými poisťovňami," dodal Adam Vojtěch.

Aj na Slovensku máte nárokk na príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti

Zatiaľ čo v Česku sa stane zubná starostlivosť výrazne dostupnejšia, na Slovensku sa zmeny nechystajú: „Ministerstvo zdravotníctva SR nepripravuje v súčasnosti zmeny v spôsobe úhrady zubnej starostlivosti, pripravuje zmenu nariadenia vlády, ktorým sa vydá Zoznam zdravotných výkonov (teda súhrn zdravotných výkonov), ktoré sa vykonávajú pri chorobách uvedených v medzinárodnej klasifikácii chorôb," vysvetľuje hovorkyňa MZ SR, Zuzana Eliášová pre Dobré noviny.

V súčasnosti ale zdravotná poisťovňa poskytuje príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá stanovené zdravotnou poisťovňou. „Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom,ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti." Je dôležité, že výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov za príslušnú zdravotnú starostlivosť.