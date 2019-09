Iuventa postúpila cez Spono Eagles do 2. kola Pohára EHF

Michalovce 15. septembra (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalove zvíťazili v druhom zápase 1. kola Pohára EHF nad švajčiarskym Spono Eagles 32:25 a postúpili do 2. kola.

Hlasy:

Peter Dávid, tréner Iuventy Michalovce: „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas najmä pre súpera, ktorý má užší káder. Som rád, že sme to zvládli, úvod však bol nervózny. Sme spokojní, po celých 120 minút tohto dvojzápasu sme boli o niečo lepší tím. Dôležité je, že sa nám pomaly stabilizuje obrana. Máme dobrú kreatívnu stránku, s ňou som spokojný."

Patrícia Wollingerová, spojka Iuventy Michalovce: „Druhý zápas bol herne aj výsledkovo podobný prvému. V prvom polčase ešte súperky chceli hrať, my sme im však eliminovali ich snahu. To, čo sme mali robiť, sme robili. Každá z nás sa snažila na 100 percent. Som rada, že to takto dopadlo."