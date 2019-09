Nad diaľnicou D2 pribudne stometrový kruhový objazd. Uľahčí dopravu do bratislavských mestských častí

Klaudia Fiolová

Kontrolóri z Ministerstva životného prostredia SR sa zaoberali vplyvom projektu na životné prostredie a vybrali si najvhodnejšiu variantu.

Nad bratislavskou diaľnicou D2 pri Čunove vyrastie stometrový kruhový objazd — Foto: Archív: NDS

BRATISLAVA 16. september - Obyvatelia bratislavských mestských častí sa môžu tešiť na odľahčenie dopravy. Pravidelné zápchy, ktoré sa vytvárajú pri hraničnom priechode pri Rajke, by sa mali zmierniť. Nová cestná komunikácia pomôže aj mestským častiam Rusovce a Petržalka v presúvaní sa do hlavného mesta. „Účelom diaľničnej križovatky D2 Bratislava – Čunovo je technicky riešiť napojenie existujúcej cestnej siete na diaľnicu D2. Vybudovaním križovatky sa zvýši potenciál využitia diaľničnej siete na dopravu v rámci mesta, odľahčia sa miestne komunikácie, a to najmä v mestských častiach Jarovce, Rusovce a Petržalka," vysvetlila pre Dobré noviny hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Začiatok výstavby podľa nej bude závisieť od ukončenia procesu prípravy a zabezpečenia financií.

Vyberali zo štyroch navrhnutých variantov

Variant 1 – červený – úplná trúbkovitá križovatka v km 79,202 diaľnice D2 s prídavnými priepletovými pásmi (kolektormi), privádzačom dĺžky 687 m a deltovitou križovatkou na privádzači a stykovými križovatkami na ceste I/2

Variant 2 – fialový – úplná kosodĺžniková križovatka v km 78,245 diaľnice D2, s privádzačom dĺžky 838 m a okružnou križovatkou na ceste I/2 a ceste do Čunova

Variant 3 – zelený – prstencovitá križovatka v km 78,245 diaľnice, s privádzačom dĺžky 1608 m a deltovitou križovatkou na privádzači a stykovými križovatkami na ceste I/2

Variant 4 – kombinácia variantu 2 a prstencovej križovatky z variantu 3; prstencová križovatka v km 78,245 diaľnice + privádzač dĺžky 838 m a okružná križovatka na ceste I/2 a ceste do Čunova.

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia určilo za najvhodnejší variant číslo 3. Ten dostal súhlas na realizáciu, ďalšia príprava projektu by mala pokračovať procesom územného rozhodnutia, majetkovo-právneho vysporiadania a stavebného povolenia.