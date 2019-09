Kristián Plaštiak

Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pomáha aj vo voľnom čase: Policajt opravuje bicykle a rozdáva ich chudobným deťom

Robert Charland dokazuje, že má medvedie srdce. Dúfa, že keď deti vyrastú, spomenú si, že svoj prvý bicykel dostali od muža zákona.

— Foto: Facebook/Robert Charland

SPRINGFIELD 16. septembra - Bicykel je súčasťou detstva takmer každého z nás. Ako malí sme na nich jazdili všetci. Užívali sme si detské časy voľnosti a bez povinností. Sú však aj deti, ktoré bicykel nemajú, pretože si ho ich rodičia jednoducho nemôžu dovoliť. Uvedomuje si to Robert Charland, zvaný „Chlapík s bicyklami“, práve preto začal deťom v susedstve rozdávať tieto dopravné prostriedky.

Dobrý policajt s bicyklami

Robert založil dobrovoľnícku skupinu s názvom Pedal Thru Youth, čo by sa dalo preložiť ako „Prepedáluj mladosť“. V Springfielde v štáte Massachusetts, kde organizácia pôsobí, opravili a darovali bicykle už viac ako tisícke detí. Bicykle hľadajú, opravujú a napokon ich zveria deťom zo sociálne slabších rodín, aby aj oni zažili plnohodnotné detstvo. Ako informuje portál Inside Edition, pohľad, ktorým ich za to deti obdarujú, stojí zato.

Aj sám Bob s radosťou spomína na aktívne detstvo, ktoré strávil v New Yorku. Trávil čas vonku s priateľmi na bicykloch a domov sa vracal, až keď svietili pouličné lampy. „Bicykel reprezentuje slobodu. Dnes sú deti prilepené na elektronických zariadeniach, video hrách... neopúšťajú gauč a nemotivujú sa,“ uviedol 45-ročný muž v rozhovore pre Inside Edition. „Takže celá myšlienka za tým bola prinútiť deti byť aktívnymi a dostať ich do spoločnosti. S video hrami sa nemôžete priateliť, ale môžete si nájsť skutočných priateľov vonku,“ vysvetlil svoje konanie policajt.

Robert (uprostred) v spoločnosti kolegov. Foto: Facebook/Robert Charland

Príchod vo veľkom štýle

Bob aj s tímom často navštevuje školy a rôzne stretnutia komunity. Prichádza v sanitke, bliká svetlami, má spustený maják a trúbi. Moment, keď ho deti vidia prichádzať, je naozaj špeciálnym. „Deti vyskakujú a ukazujú na bicykle, hádajú, ktorý z nich im bude patriť. Dostali sme množstvo správ a fotografií, ako sa deti učia jazdiť na bicykloch. Je to prekrásne,“ dodáva.

Policajt nepomáha a neobdarúva iba deti. Foto: Facebook/Robert Charland

Problémy s mužmi zákona

Deti, ktoré vyrastajú v chudobe a problematických častiach mesta, vnímajú policajtov ako problém. Preto sa muži zákona rozhodli pomôcť kolegovi Bobovi. „Tento projekt by mohol byť najlepšou možnou interakciou s takýmito deťmi,“ verí. „Jedného sa dňa, keď vyrastú, nás namiesto nenávisti ocenia a povedia si: ‚Môj prvý bicykel mi dal policajt.‘“