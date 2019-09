Účastník SNP: Bez Povstania by ste netrávili čas na sociálnych sieťach

TASR

Brezová pod Bradlom 14. septembra (TASR) - V Brezovej pod Bradlom v miestnej časti Dvoly v septembri dokončili obnovu pamätníka k Slovenskému národnému povstaniu (SNP).

"Mladí by si mali vážiť tých, ktorí padli za demokraciu. Lebo nebyť nich, nemohli by sa teraz hrať na počítačových hrách, či tráviť čas na sociálnych sieťach. Mali by si uvedomiť, že tento ich pokojný život bol vykúpený krvou," pripomenul Ján Krutý, aby sa nezabúdalo na udalosti spred 75 rokov. Ten je posledný žijúci člen partizánskej skupiny veliteľa Reptu, ktorá pôsobila v okolí Brezovej pod Bradlom.

Obnovený pamätník pripomína nielen pôsobenie partizánskej skupiny z druhej Štefánikovej brigády, ale aj významné udalosti späté s históriou SNP v podbradliansko-podjavorinskom regióne. "Pamätník sme sa rozhodli postaviť na mieste, kde bol menovaný Miloš Uher za veliteľa partizánskeho oddielu. Je povinnosťou našej generácie, zachovať spomienky na tieto udalosti," uviedol syn bývalého partizánskeho veliteľa Ján Repta.

Partizánska skupina v okolí Brezovej pod Bradlom bola aktívna aj po potlačení SNP, až do oslobodenia mesta. "Partizáni svoj boj zakončili výnimočným činom v rámci celého Slovenska, keď v noci zo 6. na 7. apríla 1945 oslobodili Brezovú pod Bradlom. Partizánsky odboj v regióne bol tak úspešný aj z toho dôvodu, že mal veľkú podporu civilného obyvateľstva," doplnil historik Matúš Valihora.

Iniciovať obnovenie pamätníka, ktorý pripomína partizánsky odboj v Brezovej pod Bradlom a okolí, sa rozhodli členovia občianskeho združenia Osobnosti pod Bradlom. Celková suma, ktorú sa podarilo združeniu na obnovu vyzbierať, bola približne 10.000 eur.

Pamätník je zhotovený z tradičných sochárskych materiálov na mieste, kde v minulosti stáli dva menšie pamätníky. "Je koncipovaný ako klin dejín, ktorým SNP bezpochyby je, keďže Povstanie pomohlo zvrátiť tok vojny k víťazstvu. Pre sochára je výnimočnou príležitosťou vytvoriť pamätník k tak významnej udalosti," doplnil autor pamätníka akademický sochár Milan Lukáč.