Dnes o 11:33 Bratislava stále hľadá vhodného adepta na funkciu nočného primátora

Nočný primátor má byť zodpovedný za koordináciu starostlivosti o hlavné mesto v nočných hodinách.

Ilustračné foto - primátor Bratislavy Matúš Vallo (uprostred). — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 15. septembra (TASR) – Mesto Bratislava naďalej počíta s vytvorením funkcie nočného primátora, tak ako avizovalo pre TASR začiatkom roka. Na post však stále hľadá vhodného adepta. Potvrdil to hovorca bratislavskej samosprávy Peter Bubla. Nočného primátora či starostu už má napríklad Amsterdam a aj Praha.

Nočný primátor má byť zodpovedný za koordináciu starostlivosti o hlavné mesto v nočných hodinách. Má využívať primárne mäkké nástroje na riadenie nočného života v meste. "Do jeho kompetencií má spadať napríklad rokovanie s prevádzkovateľmi jednotlivých prevádzok, respektíve s ich zástupcami či nastavovanie pravidiel fungovania mesta v nočných hodinách," priblížil Bubla. Prijímať má aj opatrenia na prevenciu konfliktov vrátane riadenie tímu ľudí zaoberajúcich sa predchádzaniu a riešeniu konfliktov v teréne, eliminovanie hluku a rušenia nočného pokoja. "Úzko bude spolupracovať so splnomocnenkyňou primátora pre bezpečnosť a drogovú politiku Ivetou Chovancovou aj s náčelníkom bratislavskej mestskej polície Marekom Gajdošom," podotkol Bubla.

Odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák pre TASR v januári uviedol, že až aplikačná prax ukáže, do akej miery je to nástroj, v ktorom sa dokážu koncentrovať kompetencie v oblasti verejného poriadku. "Tak, aby nenarušili činnosť mestskej polície a úlohy z hľadiska povoľovania prevádzok i podnikateľskej činnosti a neovplyvnili ďalšie odbory magistrátu, ktoré v tejto oblasti robia," priblížil. Podľa Kaliňáka je veľmi dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k duplicite, aby viaceré pozície nerobili to isté. "Lebo dobrý úmysel môže spôsobiť aj neporiadok," podotkol.