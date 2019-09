TASR

Dnes o 10:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MMA-Oktagon: Deák sa stal šampiónom bantamu, Krištofič \"kráľom\" Bratislavy

Dvadsaťosemročný držiteľ titulu poprednej ruskej organizácie Fight Nights diktoval tempo duelu už do prvého kola.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Peter Dzurjanin

Bratislava 15. septembra (TASR) - Tomáš Deák sa stal držiteľom titulu v bantamovej váhovej kategórii (do 61 kg) organizácie Oktagon. Na galavečeri miešaných bojových umení (MMA) pod názvom Oktagon 14 na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vybodoval v 5-kolovom súboji Čecha Filipa Macka.

Dvadsaťosemročný držiteľ titulu poprednej ruskej organizácie Fight Nights diktoval tempo duelu už do prvého kola. Macek sa počas neho niekoľkokrát po tvrdých úderoch, no neskôr aj vlastnou vinou ocitol na zemi, kde s ním však zverenec Iľju Škondriča nechcel bojovať. Diváci Mackovu snahu o prenesenie boja na zem odmenili hlasným bučaním. V ostatnom priebehu sa súboj odohrával v postoji. V ňom dominoval nátlakovým štýlom boja zástupca bratislavského klubu Octagon Fighting Academy (OFA) a po jednomyseľnom verdikte rozhodcov si výhrou na body pripísal už 6. víťazstvo v sérii.

"Filip je veľmi šikovný bojovník na zemi. Môj plán bol dávať si pozor na jeho veľmi dobré techniky grapplingu a pokusy dostať ma na zem. Myslel som si, že zápas ukončím do 2. kola, no dnes sa to nedalo," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Deák, ktorý je podľa vlastných slov blízko k podpisu zmluvy s japonskou organizáciou Rizin.

V "súboji o Bratislavu", ako sa hovorilo hlavnému predzápasu večera, vybodoval Samuel Krištofič v slovenskom súboji welterovej kategórie (do 77 kg) Róberta Pukača taktiež jednomyseľným verdiktom bodových rozhodcov. V zápase vypísanom na 5 kôl bol "Pirát", ako znie Krištofičova prezývka, aktívnejším zápasníkom a presnými kombináciami si postupom času získal na svoju stranu aj divákov na štadióne. "Prekvapilo ma, že sa Robo nesnažil dostať ma na zem. Najmä po úvodných dvoch kolách som to čakal, keďže som jednoznačne dominoval," povedal Krištofič. Ten sa výhrou priblížil ku odvetnému súboju o titul "welteru" proti šampiónovi Davidovi Kozmovi. "Pirátovi" však môže v ceste za titulovou šancou stáť ešte český zápasník uzbeckého pôvodu Machmud Muradov, ktorý by však čoskoro mohol dostať šancu v najprestížnejšej svetovej organizácii UFC.

Blízko UFC má podľa vlastných slov aj slovenský zápasník Ľudovít "Lájoš" Klein, ktorý výbornú formu potvrdil výhrou nad Brazílčanom Joaom Rodriguesom. Toho ukončil nekompromisne v treťom kole knokautom po presnom kope do hlavy. Odchovanec trnavského Spartakusu Fight Gym aktuálne ťahá podobne ako Deák 6-zápasovú víťaznú šnúru.

Hlavná karta:

Tomáš Deák def. Filip Macek na body /Deák získal opasok bantamovej váhovej kategórie/

Samuel Krištofič def. Róbert Pukač na body

Ľudovít Klein def. Joao Rodrigues v 3. kole na KO

Martin Buday def. Daniel Dittrich v 2. kole na submission

Daniel Hromek def. Igor Daniš v 1. kole na TKO

Prelims:

Timo Feucht def. Jeremy Kimball v 1. kole na TKO

Ronald Paradaiser def. Leoš Brichta v 2. kole na submission

Jaroslav Jartim def. Lukáš Pajtina v 2. kole na TKO

Ivy Hašková def. Kateřina Klinderová v 2. kole na KO

Marek Mazuch def. Pim Kusters na body

Lukáš Dvořák def. Giorgi Kvelidze v 2. kole na submission