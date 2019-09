TASR

Dnes o 10:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Cinematiku súťaží aj dokument Juraja Mravca nakrútený v Iraku

Dokument Stratený domov je po Mir vam druhým celovečerným filmom Juraja Mravca.

Na snímke takmer plná sála Domu umenia pred úvodnou projekciou 14. ročníka medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch 10. septembra 2019. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 14. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik v Piešťanoch má vo svojom programe aj film Stratený domov, ktorý nakrútil mladý slovenský režisér Juraj Mravec v Iraku. "V Mosule, kde fyzická autentická smrť a utrpenie boli každodenne prítomné, prežil takmer rok," TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Golianová.

Dokument Stratený domov je po Mir vam druhým celovečerným filmom Juraja Mravca. Nakrútil ho sám, bez štábu sa totiž mohol dostať aj na miesta, kam by sa inak nedostal. Film zaznamenáva cez životné osudy ľudí, krízové situácie po tom, čo sa rozsiahlych území na severe Sýrie a Iraku zmocnila teroristická organizácia Islamský štát a vypukla najväčšia migračná kríza od konca druhej svetovej vojny.

"Dnes - a hlavne medzi kastou dokumentaristov pracujúcich vo vojnových zónach - je to bežné, že robíme film vlastne sami, bez štábu," hovorí o nakrúcaní svojho najnovšieho filmu 32-ročný Mravec, podpísaný pod réžiu, scenár a kameru. "Treba si uvedomiť, že pracovať na miestach, kde sú aktívne boje, je niečo úplne iné. Je nezmyselné, aby bol, dajme tomu, so mnou zvukár. Ohrozím jeho život len preto, aby som mal v rámci možností kvalitnejšie nahratý zvuk? Všetka romantika, ktorá z nevedomosti možno vzniká okolo vojnovej žurnalistiky, zanikne v sekunde, keď to okolo vás začne naozaj lietať. Mne osobne ako autorovi to vyhovuje," konštatoval.

Film sleduje osudy mladých slovenských záchranárov, ktorí sa rozhodli zapojiť do najväčšej bojovej operácie v moderných dejinách, veľkú bitku o hlavné mesto samozvaného kalifátu Mosul. Ďalšími hrdinami snímky sú dvaja jezídi z iracko-sýrskeho pohraničia Sindžár, kde Islamský štát spáchal genocídu. Zatiaľ, čo oni sa zúfalo snažia dostať rodiny do bezpečia, Oliver a Matej tie svoje dobrovoľne opúšťajú a riskujú životy pri výkone svojej profesie.

"Snažím sa reagovať na témy, ktoré rezonujú spoločnosťou. Nebojím sa pozrieť sa na ne tou najautentickejšou možnou formou. Samozrejme, že práca v krajine, ako je Irak, si vyžaduje aj mnoho vedomostí z histórie, politiky a podobne. Niekedy je téma tak nevyspytateľná, že sa nedá predvídať jej vývoj. Vtedy sa riadim intuíciou," vysvetľuje Mravec, ako si hľadá témy na autorské filmové spracovanie. Zároveň tvrdí, že čo nie je zaznamenané, akoby ani neexistovalo: "Globálne problémy vo svete sa týkajú každého človeka. Je potrebné rozprávať tieto udalosti ostatným rôznymi jazykmi, jedným z nich je film."

Stratený domov je podľa filmára v prvom rade o tom, ako a kedy sa v rámci svojich životných možností zachovať správne. Snímka mala slávnostnú premiéru na MFFK Febiofest v Bratislave 22. marca. Na Cinematiku súťaží v sekcii slovenských celovečerných dokumentárnych filmov Cinematik.doc. Film uvedie aj tohtoročný Medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet. Do kinodistribúcie ho prinesie spoločnosť Filmtopia od 12. októbra.