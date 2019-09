TASR

BID: Cestovanie verejnou dopravou bude v rámci IDS BK o čosi lacnejšie

Zľavy ročných predplatných cestovných lístkov sa vzťahujú na všetky ročné lístky v integrovanom dopravnom systéme, teda aj cestujúcich z a do Trnavy.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. septembra (TASR) – Cestovanie verejnou dopravou na území Bratislavského kraja bude od pondelka (16. 9.) o čosi lacnejšie. Počas najbližších dvoch týždňov si budú môcť cestujúci kúpiť ročný predplatný cestovný lístok so zľavou takmer 25 percent. Zároveň začne platiť 10-percentná zľava na všetky lístky zakúpené mobilnou aplikáciu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Táto zľava nebude časovo obmedzená.

"Európsky týždeň mobility je pre nás ďalšou príležitosťou, ako urobiť cestovanie verejnou dopravou ešte atraktívnejším. Ponuka, s ktorou prichádzame, má za cieľ motivovať ľudí vystúpiť z áut nielen počas jedného týždňa, ale počas celého roka," hovorí Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora IDS BK.

Zľavy ročných predplatných cestovných lístkov sa vzťahujú na všetky ročné lístky v integrovanom dopravnom systéme, teda aj cestujúcich z a do Trnavy. "Predaj zvýhodnených ročných predplatných cestovných lístkov bude umožnený v lehote 30 dní pred začiatkom ich platnosti," poukazuje BID. Výška zľavy sa pritom môže pohybovať od 32,50 do 226,50 eura, a to v závislosti od počtu a typu zakúpených zón. Zľavy budú platiť u všetkých štyroch dopravcov, teda Dopravného podniku Bratislava (DPB), Slovak Lines, Železničnej spoločnosti Slovensko a RegioJetu.

Ďalším benefitom pre cestujúcich je úprava ceny cestovných lístkov v mobilnej aplikácii IDS BK. Lístky si budú môcť cestujúci kúpiť s desaťpercentnou zľavou a zvýhodnenie bude platiť aj po Európskom týždni mobility (ETM). BID tým znižuje cenu takto zakúpených lístkov na úroveň ceny elektronických cestovných lístkov, teda lístkov kupovaných prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty a elektronickej peňaženky.

Okrem zmien týkajúcich sa cien cestovných lístkov v mobilnej aplikácii IDS BK prechádza zmenou aj samotná aplikácia. Časový interval od zakúpenia cestovného lístka po jeho aktiváciu sa znižuje z jednej minúty na 30 sekúnd. Zároveň do nej pribudne nová funkcia. Určená je pre žiakov a študentov, ktorí si budú môcť svoj študentský preukaz ISIC nahrať priamo do mobilnej aplikácie. Následne im aplikácia automaticky ponúkne zľavnené cestovné lístky.

"Podpora MHD ako udržateľného spôsobu dopravy je jedným z hlavných cieľov mesta Bratislava. Som preto rád, že Bratislavčankám a Bratislavčanom ponúkame možnosť ušetriť na ročnom cestovnom, a zároveň tak zvyšujeme motiváciu, aby cestujúci vo väčšej miere využívali MHD počas celého roka," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Doplnil ho predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, ktorý verí, že cestujúci tieto opatrenia ocenia a pri verejnej doprave zostanú.