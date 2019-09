TASR

Dnes o 10:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Banská Štiavnica: Trať mládeže oslavuje 70. výročie jej dokončenia

Okrúhle výročie jej výstavby sa mesto rozhodlo pripomenúť akciou na železničnej stanici.

Na snímke motorový vlak ZSSK prechádza cez viadukt v obci Banská Belá na trati mládeže Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica 28. septembra 2017. — Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Štiavnica 14. septembra (TASR) - Trať mládeže, ktorá spája Hronskú Dúbravu s Banskou Štiavnicou, oslavuje tento rok 70 rokov. Jej výstavby sa zúčastnilo viac ako 47.000 mladých ľudí zo Slovenska, ale aj zahraničia a hotová bola za viac ako 1,5 roka. Okrúhle výročie si v sobotu Banskoštiavničania pripomenú podujatím pod názvom TM 49 – 19 na miestnej železničnej stanici.

"V Banskej Štiavnici bola úzkorozchodná trať Štiavnická Anča, ktorá začala byť už v istom období nepostačujúca po technickej stránke, a tak už v období vojnového štátu, v roku 1943, boli položené základy novej trate, ktorá tu mala byť. Keďže bol vojnový konflikt, ktorý zasiahol aj okolie Banskej Štiavnice a neskôr mesto samotné, tak výstavba bola len oficiálne začatá, ale nebola rozvinutá," priblížil históriu vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie mesta Banská Štiavnica Rastislav Marko.

Po vojne boli podľa neho úvahy aj o jej definitívnom ukončení výstavby, nakoniec sa však záchrana výstavby stala záväzkom Zväzu slovenskej mládeže. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 dostal projekt označenie Trať mládeže a stal sa jednou z prvých stavieb, ktoré mali dokazovať budovateľské nadšenie a oddanosť mladých ľudí socialistickému zriadeniu. Na výstavbe 20-kilometrovej trate pracovalo viac ako 47.000 ľudí zo Slovenska a zo zahraničia. "Bolo to naozaj veľkolepé z hľadiska počtu zapojených ľudí aj energie, ktorá bola do tejto výstavby vložená. Dňa 30. októbra 1949 bola trať spustená do prevádzky," dodal Marko.

Okrúhle výročie jej výstavby sa mesto rozhodlo pripomenúť akciou na železničnej stanici. "Trať mládeže je súčasťou slovenskej histórie. Aj na to by sme chceli upozorniť počas nášho podujatia. Pred niekoľkými rokmi mesto Banská Štiavnica prostredníctvom primátorky požiadalo o zaradenie Trate mládeže medzi hmotné kultúrne pamiatky, kam iste patrí. Definitívna odpoveď dodnes neprišla," skonštatoval Marko.

Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na jazdu historickými motorovými vozňami, ktoré budú zdarma premávať na trasách špeciálneho cestovného poriadku. Pripravené sú aktivity pre deti, folklórny program, ktorého súčasťou bude aj vystúpenie speváckeho zboru Lúčnice, a tiež vystúpenie jeho tanečnej a hudobnej zložky v miestnom amfiteátri. Počas podujatia uvedú do života knihu mladého profesionálneho fotografa Jakuba Janču, ktorý mapoval dnešný stav Trate mládeže. Výstava fotografií Sergeja Protopopova priblíži budovanie trate, no a súčasťou programu bude aj spomínanie priamych účastníkov výstavby.

Podujatie TM 49 – 19 zorganizovalo mesto Banská Štiavnica ako súčasť projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity (Mesto kultúry 2019), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.