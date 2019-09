TASR

Keňa začala testovať prvú vakcínu proti malárii

Pilotný projekt testovania vakcíny v trojici afrických krajín má potrvať do konca roka 2022.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Nairobi 13. septembra (TASR) - Ako tretia krajina sveta začala Keňa v piatok testovať vôbec prvú očkovaciu látku voči malárii. Pilotný testovací projekt už predtým odštartovali v Malawi a Ghane, informovala agentúra DPA.

Maláriu prenášajú komáre, ktoré ňou ročne globálne nakazia vyše 200 miliónov ľudí. Toto infekčné ochorenie si každoročne vyžiada približne 435.000 životov, prevažne afrických detí do päť rokov.

Doposiaľ neexistovala voči tomuto ochoreniu účinná vakcína. V spomínanej trojici afrických krajín sa v súčasnosti testuje prvá schválená očkovacia látka RTS,S (známa aj pod menom Mosquirix). Očkovanie spustili v apríli 2019 v Malawi.

V Keni sa vakcinačná kampaň začala v regióne Homa Bay na západe krajiny, ktorý leží na brehoch Viktóriinho jazera. Budú ju podávať v štyroch dávkach deťom vo veku od šiestich mesiacov do dvoch rokov.

Pilotný projekt testovania vakcíny v trojici afrických krajín má potrvať do konca roka 2022. Vakcínu by v nich malo dostať približne 360.000 detí. V prípade, že sa očkovanie osvedčí, mohla by sa vakcína aplikovať aj v ďalších krajinách subsaharskej Afriky.

"Afrika v poslednej dobe zažíva nárast počtu prípadov nákazy a úmrtí na maláriu. Ohrozuje to pokrok, ktorý sa v boji s maláriou podarilo dosiahnuť v priebehu ostatných dvoch desaťročí," uviedla regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Afriku Matshidiso Moetiová.

Hlavnou ochranou pred maláriou sú v súčasnosti siete nad lôžkom a spreje proti hmyzu. Mnohým obetiam na životoch môže predísť včasné testovanie a liečba nakazených.

Počas klinických testov novej vakcíny bolo zaznamenané výrazné zníženie počtu prípadov malárie a s ňou spojených komplikácií u zaočkovaných detí. Vývoj vakcíny, za ktorým stojí nadnárodná spoločnosť GlaxoSmithKline, trval približne 30 rokov a stál zhruba miliardu dolárov.