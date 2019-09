Lenka Miškolciová

Zamilovala sa do včiel a medu: 15-ročná Emma Nikodýmová získala za svoju prácu prestížne ocenenie

Mladá dcéra známeho slovenského moderátora vie, že bez včiel by sme si na tomto svete už dlho nepožili. Spolu s rodinou sa pustila do výroby medu a za svoje početné aktivity si prevzala prestížne medzinárodné ocenenie.

Len 15-ročná Emma Nikodýmová sa zamilovala do medu. — Foto: Dofe

BRATISLAVA 15. septembra - Emma Nikodýmová má len pätnásť rokov a je študentkou 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Okrem toho je však tiež jednou z mnohých mladých študentov, ktorí sa zapojili do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Pomáhala seniorom, aby sa vedela vcítiť do ich situácie, tancovala, aby si precvičila cieľavedomosť a vyrábala med, pretože ho má rada a vie, aké sú včely dôležité. Za svoje snahy, vytrvalosť a aktivity si v utorok 10. septembra prebrala prestížne medzinárodné ocenenie aj za prítomnosti prezidentky Zuzany Čaputovej a britského veľvyslanca Andrewa Gartha.

Med jednoducho miluje

Keď raz vymrú včely, ľudstvu nezostáva via ako štyri roky života, povedal Albert Einstein. Aj to bolo, samozrejme, dôvodom, prečo sa mladá len 15-ročná začala venovať včelárstvu. No mala aj inú motiváciu: „Aj to samozrejme rozhodlo, no hlavným dôvodom, prečo som si dala za cieľ výrobu medu bolo, že ho milujem a neviem sa ho prejesť. Chcela som sa tiež venovať niečomu, čo má hmatateľný výsledok. Držať v ruke svoj med je vynikajúci pocit,“ hovorí s úsmevom mladá študentka.

S výrobou medu a starostlivosťou o včely pomáha Emme celá rodina. Foto: Dofe

Nebol samozrejme celý len „jej“, na výrobe sa podieľa celá rodina. Spolu toho dosiahli naozaj veľa: „Množstvo pohárov medu, sviečok z včelieho vosku a mastičiek na pery s propolisom. Žihadlo? Žiadne, používame predsa plášte,” vysvetlila jednoducho. Včelárstvo je však náročné remeslo a stať sa skutočne môžej aj to, že vám včely jedného dňa jednoducho uletia. Stalo sa to aj mladej včelárke. Včely im uleteli k susedovi na záhradu a celá rodina stratený roj naháňala. „Museli sme nájsť kráľovnú a vrátiť ju do nášho úľa. Ostatné včielky totiž vždy letia za ňou,“ hovorí pätnásťročná nádejná včelárka, ktorá sa do tohto ušľachtilého remesla naplno vrhla vďaka rozvojovému programu DofE a rozhodne s ním neplánuje prestať.

Včely občas uletia. Uleteli aj mladej včelárke, no našla ich u suseda. Foto: Dofe

Nevyrába len med, ale pomáha aj seniorom

Včelárstvo však nebola jediná aktivita, ktorú Emma rozvíjala. V rámci programu sa rozhodla pomáhať aj v Dome seniorov. So spolužiakmi pomáhali s kŕmením, meraním tlaku a s inými ľahšími úkonmi, ale najmä so seniormi trávili čas, zhovárali sa s nimi a zaujímali sa o nich. „Prvé dni boli ťažké, bol tam obojstranný odstup, utešovala som sa tým, že to proste nejako prežijem. A zrazu, neviem ani presne povedať kedy, som si na zvykla. So seniormim sme sa spoznali, odstup zmizol a zrazu to bolo super,“ povedala o svojej dobrovoľníckej činnosti Emma.

Emma aj so svojím tanečným tímom vyhrali viacero súťaží. Foto: Dofe

Keď sa rozvíjaš v jednom, ďalšie ide ľahšie

Emma sa však okrem toho všetkého stihla venovať aj tancu. Odmalička už vyskúšala veľa typov tanca, no žiaden ju nechytil za srdce. Keď mala 14, kamarátka ju dotiahla do tanečnej hip-hopovej skupiny. Bavilo ju to, no až keď si v rámci DofE v oblasti Športu určila ako cieľ dostať sa na tanečné súťaže, dostala ten pravý impulz. Získala motiváciu a veci sa dali doslova do pohybu. Emma začala poctivo trénovať a vďaka tomu, že mala jasný cieľ, sa je nakoniec podarilo kvalifikovať do súťažnej zložky. „Začala som viac trénovať a viac sa snažiť. Tréningy sme mali dvakrát do týždňa, no pred súťažami sme často trénovali aj celý deň. Fakt som dosť makala. A výsledky na seba nenechali dlho čakať. Na mojej prvej súťaži sme získali druhé miesto a v ďalšej sme zvíťazili,“ vysvetlila.

Za všetky svoje aktivity si Emma mohla spolu s ďalšími študentmi prevziať medzinárocné ocenenie vojvodu z Edinbugrhu. Na slávnostnom odovzdávaní nechýbala ani prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka Čaputová počas oceňovania mladých študentov. Foto: Dofe/Martin Haburaj

O medzinárodnej cene vojvodu z Edinbrughu

Mladý človek, ktorý chce získať toto prestížne ocenenie, musí na sebe vytrvalo niekoľko mesiacov pracovať a prekonať štyri výzvy - rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu v prírode.

Vzhľadom k tomu, že program, ktorý priamo rozvíja cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu tisícok mladých ľudí sa teší veľkej popularite medzi študentmi a školami, sa Trnavský samosprávny kraj rozhodol podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore deň pred slávnostnou ceremóniou, kde bolo ocenených aj niekoľko desiatok študentov z tohto kraja. Pripojil sa tak k Bratislavskému, Trenčianskemu a Žilinskému kraju.