Toto sú najlepšie univerzity na svete. Do rebríčka sa dostali aj naši susedia

Najlepšou univerzitou na svete sa podľa hodnotenia prestížnej britskej spoločnosti Times Higher Education (THE) stala už po štvrtý raz po sebe Oxfordská univerzita.

Na archívnej snímke je americká Harvardova univerzita v meste Cambridge — Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Napriek tomuto prvenstvu britské univerzity v rebríčku dlhodobo klesajú v porovnaní s vysokými školami v Číne, Nemecku a Austrálii. Zo slovenských univerzít sa v prvej tisícke neumiestnila ani jedna. Vyplýva to z rebríčka najlepších svetových univerzít pre rok 2020, ktorý THE zverejnila v stredu.

Na druhom mieste sa umiestnila Kalifornská technická univerzita, pred treťou Cambridgeskou univerzitou. Z vysokých škôl v krajinách susediacich so Slovenskom mala najlepšie hodnotenie (134. miesto) Viedenská univerzita. Karlova univerzita v Prahe a Semmelweisova univerzita v Budapešti sa prepracovali do piatej stovky. Jagelovská univerzita v Krakove je v siedmej až ôsmej stovke.

Najlepšie sú na tom USA

Z hľadiska jednotlivých krajín majú v top 200 najviac zástupcov Spojené štáty (60). Nasleduje Británia s 28 univerzitami a Nemecko s 23. Z analýzy spoločnosti THE vyplýva, že britské univerzity čelia v celkovom hodnotení, aj napriek opakovanému prvenstvu Oxfordskej univerzity, dlhodobému poklesu. Ten je spôsobený najmä zmenšujúcimi sa investíciami britského verejného sektoru do vzdelávacieho systému v porovnaní s inými regiónmi sveta.

Ešte v roku 2016 sa v rebríčku 200 najlepších univerzít sveta umiestnilo 34 britských vysokých škôl oproti 28 v tomto roku. Až 26 britských univerzít pritom počas sledovaného obdobia v hodnotení kleslo, pričom tento trend nesúvisel podľa THE nutne s poklesom ich kvality, ale skôr s rýchlejšie rastúcou kvalitou univerzít v iných krajinách.

Naopak, počet nemeckých univerzít v prvej dvestovke vzrástol z 20 na 23, čínskych univerzít z päť na sedem a austrálskych z troch na jedenásť.

Prečo klesajú Briti?

Stephen Conway, riaditeľ oddelenia výskumu na Oxfordskej univerzite, taktiež za týmto trendom podľa THE vidí najmä klesajúce výdavky Spojeného kráľovstva na vedu a výskum. "Celkový príspevok z britských verejných zdrojov pre univerzity v porovnaní s ich nákladmi na vedu a výskum klesol, zatiaľ čo iné časti sveta investujú do vedy a inovácií", uviedol Conway.

Simon Marginson, riaditeľ oxfordského Centra pre globálne vysoké školstvo, poukázal na to, že britské univerzity dlho čerpali z tradícií, silnej akademickej kultúry a z britskej globálnej minulosti.

Tieto faktory však podľa jeho názoru sami o sebe nedokážu "navždy zachovať" pozície britských vysokých škôl tvárou v tvár skromným investíciám do vzdelávania, vládnemu "odporu voči prepájaniu sa so zvyškom sveta" a poklesom finančnej stability univerzít v súvislosti so spormi o podobu dôchodkového systému a stratou prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.