ŽSK ponúka počas Európskeho týždňa mobility zľavy v prímestských autobusoch

ŽSK zaznamenal v rámci minuloročného týždňa mobility nárast počtu cestujúcich o 26 percent.

Žilina 13. septembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa od pondelka 16. septembra do nedele 22. septembra zapojí do Európskeho týždňa mobility a v prímestských autobusoch ponúka možnosť cestovať so zľavou až do výšky 47 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Doplnila, že zľavy na cestovnom sa budú týkať všetkých cestujúcich, ktorí zaplatia jednosmerné obyčajné cestovné. "Cestovanie prímestskými autobusmi, ktoré financuje ŽSK vo verejnom záujme, bude lacnejšie o 31 až 47 percent v závislosti od prejdenej vzdialenosti," uviedla hovorkyňa ŽSK.

„Áut na cestách pribúda a ľudia často stoja v kolónach. Ak chceme ľuďom vrátiť dôveru v cestovanie autobusmi či vlakmi, musíme im pripraviť vhodné podmienky. Tento rok sme napríklad v Rajeckých Tepliciach vybudovali moderné prestupné miesto s novými parkovacími miestami, informačnými tabuľami či chráneným státím pre bicykle. Verím, že postupnými krokmi v integrácii dopravy sa nám podarí cestujúcich pritiahnuť do verejnej dopravy, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti aj celkovej pohody obyvateľov," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

ŽSK zaznamenal podľa Remencovej v rámci minuloročného týždňa mobility nárast počtu cestujúcich o 26 percent. „Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Pevne verím, že sa nám tento rok podarí motivovať ešte viac cestujúcich, aby pred autom uprednostnili autobusy, prípadne využili rôzne alternatívne spôsoby dopravy," uzavrela Jurinová.