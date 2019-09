Kristián Plaštiak

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vďaka priechodom pre zvieratá sa v Európe zvýšila populácia ohrozeného živočícha

Po vzore Európy chcú teraz zelené priechody stavať aj USA. Celý projekt by mal stáť približne 87 miliónov amerických dolárov (79 miliónov eur). Most pre zvieratá ponad diaľnicu číslo 101 by mal byť skompletizovaný v roku 2023.

Ilustračné foto. — Foto: Flickr

LOS ANGELES 15. septembra - Ako zástupcovia najinteligentnejšieho druhu na Zemi by ľudia mali chrániť ostatných živočíchov pred hrozbami. Kvôli nášmu neustálemu a neutíchajúcemu zasahovaniu do prírody sme sa jednou z týchto hrozieb stali aj my. Na západe Spojených štátov amerických, v slnečnej Kalifornii, chcú aspoň trochou pomôcť voľne žijúcim zvieratám. Informuje o tom portál Positive News.

Most povedie ponad rušnú diaľnicu

V Los Angeles plánujú postaviť most ponad diaľnicu, ktorým by zvieratá mohli prechádzať cez rušnú cestnú komunikáciu určenú motorovým autám. Celý projekt by mal stáť približne 87 miliónov amerických dolárov (79 miliónov eur). Most pre zvieratá ponad diaľnicu číslo 101 by mal byť skompletizovaný v roku 2023.

Štúdia z roku 2019 varuje, že populáciu pumy americkej poznačuje úbytok prirodzeného prostredia, za ktorý môžu ľudia. Pumy však nie sú jediné živočíchy, ktoré sú v ohrození. Štúdia hovorí aj o kojotoch a hadoch.

Trojdimenzionálny model projektu mostu cez diaľnicu 101. Foto: Clark Stevens

Nebude jediný

V minulosti sme vás informovali o podobných mostoch. Jedným z prvých bol most v najstaršom národnom parku na území severoamerickej Kanady, presnejšie v provincii Alberta, zvanom Národný park Banff, kde v súčasnosti stojí už štyridsaťštyri takýchto zvieracích prechodov: šesť mostíkov a tridsaťosem tunelov. Správa parku zaznamenala, že doteraz ich „služby“ využilo viac ako 150-tisíc rôznych zvierat žijúcich v chránenej oblasti, medzi nimi boli jelene, losy, vlky a kojoty, pumy, čierne medvede a medvede grizly.

Všetky tieto objekty slúžia na prepájanie prostredí, v ktorých zvieratá žijú. Vďaka nim klesá aj riziko kolízií vozidiel so zvieratami a dokážu tak zachrániť mnoho životov. Foto: wur.nl

Vďaka priechodom pribudlo ohrozených jazvecov

V Holandsku je vytvorených vyše šesťsto tunelov pod hlavnými a vedľajšími cestami. Vďaka nim sa zvýšila úroveň populácie ohrozeného európskeho jazveca. Najdlhší „ekodukt“ sa nachádza neďaleko holandského mesta Crailo. Má až osemsto metrov a vedie ponad diaľnicu, železnicu a golfové ihrisko.