Tipsport liga: Slovan pri návrate zdolal Košice na ich ľade

Košice 12. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zaznamenali víťazný návrat do Tipsport ligy po siedmich sezónach v KHL. V štvrtkovej predohrávke 1. kola triumfovali na ľade HC Košice 2:1. O góly víťazného tímu sa postarali Martin Štajnoch a Radovan Bondra, za Košičanov znížil na konečných Michal Chovan 1:2.

Zaplnená Steel aréna sledovala od začiatku rýchly hokej s vysokým nasadením a množstvom osobných súbojov. Úvodné minúty patrili herne domácim, tí však nevyužili svoju prvú presilovku a iniciatívu postupne prevzali "belasí." Vylúčenie Rapáča potrestal v 11. minúte Štajnoch, ktorý sa stal prvým ligovým strelcom v sezóne. Košičania sa v prvej tretine ťažko dostávali cez prehustené stredné pásmo a Habala ohrozovali najmä strelami z väčšej vzdialenosti.

Druhá časť bola najmä o snahe domácich o vyrovnanie. Hostia sa prezentovali rýchlym korčuľovaním a Košičanom naďalej nedávali veľa priestoru. V 30. minúte hosťujúci Petráš vybojoval puk pri mantineli, obrana "oceliarov" mu venovala priveľa pozornosti a medzi kruhmi upravil osamotený Bondra na 0:2. Domáci mali v druhej časti viacero presiloviek, no neskórovali ani v 35. minúte, keď mali 84-sekundovú početnú výhodu o dvoch hráčov. Nielen v nej hostí viackrát podržal brankár Habal.

O vylúčenia nebola núdza ani v tretej časti, naďalej však dominovali defenzívy. V 48. minúte boli domáci blízko kontaktnému gólu, Habalovi však pomohla žŕdka a brankár hostí si následne poradil aj s nebezpečnými pokusmi Chovana a Haščáka. V 56. minúte dostal zápas nový náboj, keď Chovan strelou spoza obrancu prekvapil Habala - 1:2. Košičania sa v závere snažili o vyrovnanie, skúsili aj hru so šiestimi korčuliarmi, ale obrana hostí im už nedovolila skórovať.

Hlasy po zápase:

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: „Z môjho pohľadu bol Slovan akoby hotovejší, resp. zrelší než my. Hrali sme najmä okolí ich bránky a to určite nebol náš plán. Žiaľ, "plán B" sme na ceste za prekonaním Habala nevedeli nájsť. Pri všetkom rešpekte k brankárovi Habalovi musím povedať, že on videl asi každú našu strelu. Neboli sme schopní sa dostať do lepších streleckých pozícií a to ani v presilovkách, ktorých bolo dosť. Je to pre nás dôležité poučenie."

Roman Stantien, tréner HC Slovan Bratislava: „Chlapcom chcem poďakovať za dobre odvedenú prácu a kvalitný výkon na čele s brankárom Habalom. Košice sú veľmi ťažký a nebezpečný súper, čo sa aj potvrdilo. Zlomové to bolo v našom oslabení troch proti piatim."