Paul Walker by mal 46: Jeho dnes už dospelá dcéra zverejnila dojemné vyznanie

Herec bol obľúbený ako medzi kolegami, tak aj fanúšikmi po celom svete.

SANTA CLARITA 13. septembra - Bola to správa, ktorá zasiahla nielen filmový, ale celý svet. Posledný novembrový deň v roku 2013 zahynul vo veku štyridsiatich rokov populárny herec Paul Walker. Ten by 12.9. oslávil svoje 46. narodeniny. Pri tejto príležitosti si ho pripomenuli všetci jeho blízki.

Od dcéry, ktorá dovŕšila vek pätnástich rokov iba niekoľko týždňov pred jeho smrťou, až po kolegov, ktorým sa Paul zapísal zlatým písmom do sŕdc a ktorí naňho budú navždy s láskou spomínať. „Všetko najlepšie tej najláskavejšej duši, akú som kedy poznala,“ napísala dnes už dospelá dcéra Paula Waklera vo svojom príspevku, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Na čierno-bielej fotografii vidíme otca a dcéru v objatí.

Ako informuje portál People, dvojica si bola veľmi blízka, hoci väčšinu detstva Meadow strávila s matkou na Havajských ostrovoch. Keď sa však prisťahovala do Kalifornie, aby bývala s otcom, prirástol jej k srdcu. Paul ju vozil do školy, na krúžky a rôzne tréningy.

Nikdy na teba nezabudneme, hovoria jeho hereckí kolegovia

Aj Dwayne Johnson, známejší ako „The Rock“, venoval Paulovi príspevok: „Nikdy nezverejňujem veci o kamarátovi,“ napísal. „Osobne preferujem iba tiché uchovanie si spomienok. Ale dnešný deň mi pripomenul, aký krehký je život každého z nás. Dnes má Paul narodeniny a jeho odkaz slávia po celom svete. Naše priateľstvo zviazali naše dcéry, Meadow a Simone, hrdosťou a ochranou, ktorú sme na seba ako ich otcovia prevzali. Nedávno som bol zhrozený, keď som takmer prišiel o ďalšieho priateľa na ceste," píše herec.

Zároveň dodáva, že ho to k čomusi prinútilo. „To ma prinútilo premýšľať o tom, aký prekrásny, no zároveň nepredvídateľný je život. Nikdy nevieme, čo na nás číha za rohom, a tak musíme žiť tak, ako to len dokážeme, v pamiatke na našich milovaných, ktorí už viac nie sú medzi nami. Manuia le aso fanau (Všetko najlepšie k narodeninám, pozn. red.), priateľ môj,“ uzavrel svoju spomienku.

Nemým nezostal ani ďalší herec z populárnej série o rýchlych autách - Vin Diesel. „Mám toho toľko, čo by som ti chcel povedať. Ako vieš, nakrúcame film v Škótsku. Štábu sme včera pripravili party za ich ťažkú prácu, to sú tie momenty, na ktorých sme sa spolu vždy smiali. Všetkých sme opíjali,“ spomína 52-ročný herec.

„Dnes by som sa, tak ako obvykle, pokúšal vymyslieť plán, ako by som ťa strápnil s narodeninovou tortou. Namiesto toho poviem, že som mal šťastie, že som ťa mohol poznať. Slzy nikdy neodídu, no zmenia sa. Hádaj, čo ma dnes zobudilo? Správa od tvojej dcéry Meadow. Spomínali sme a uchvátilo ma, ako dobre ma pozná. Všetko najlepšie! Je úžasné, že sa ti darí meniť svet na lepšie miesto, hoci tu už nie si,“ napísal Diesel.