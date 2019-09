TASR

Dnes o 09:14 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Poslanci Galka za podpredsedu parlamentu nezvolili

Galka nominovala na pozíciu SaS. Nahradiť mal Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá sa stala europoslankyňou.

Na snímke Ľubomír Galko počas hlasovania. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nezvolili Ľubomíra Galka (SaS) za podpredsedu parlamentu. Rozhodli o tom vo štvrtkovej tajnej voľbe, vyhlásili to v pléne po hlasovaní.

„Platí tu len hrubá sila, za ktorou stojí zášť, nenávisť a nedodržiavanie akýchkoľvek dohôd," povedal Galko s tým, že v parlamente neplatí žiadna politická kultúra. Dodal, že treba už len vydržať do volieb. Myslí si, že ľudia si urobia vlastný názor a dajú ho najavo vo voľbách.

Na otázku, či má istotu, že zaňho zahlasovali všetci členovia strany, odpovedal, že nikomu nevidí do hlavy. „Tým by som sa vôbec nezaoberal. Ak by koalícia zahlasovala, tak som zvolený," dodal.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová krátko pred voľbou pre TASR povedala, že Galko má podporu strany. Dodala, že v prípade jeho nezvolenia, čo sa napokon aj stalo, ho ponúknu opakovane v ďalšej voľbe. Poukázala na to, že miesto strane patrí na základe výsledkov volieb.