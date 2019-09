Dominika Pacigová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Príbeh ako z filmu: Rodina uviazla na vodopáde. Neuveríte, čo ich zachránilo

Rodinný výlet sa mohol zmeniť na horor. Vďaka odkazu vo fľaši a nezištnej pomoci dvoch turistov sa rodinu podarilo zachrániť.

SACRAMENTO 13. septembra - Curtis Whitson spolu s priateľkou a jej trinásťročným synom sa vybrali na výlet. Rozhodli sa objavovať krásy Kalifornie. Svoju púť odštartovali na rieke Arroyo Seco, ich cieľom bolo dostať sa k vodopádom, uvádza portál BBC.

Fľaša s odkazom

Trojčlenná rodina si užívala spoločne strávený čas. Na tretí deň však nastali komplikácie. Rodina uviazla v úzkej časti kaňonu. Nachádzali sa vo výške 15 metrov a lano, ktoré tam malo byť, tam nebolo.

V tom momente už nebolo cesty späť. Rodina začala mať vážne obavy o ich život. Curtis Whitson však zachoval chladnú hlavu a hľadal riešenia. Keďže mali so sebou fľašu a malý papierik, rozhodol sa to využiť. Boli na mieste, kde ich nikto nevidel ani nepočul, inú možnosť pravdepodobne ani nemali. „Uviazli sme pri vodopáde,“ napísal na lístoček, ktorý s malou dušičkou hodil do fľaše.

Zachránili ich

Fľašu hodili kolmo do vody a verili, že si ich odkaz niekto všimne. Tak sa aj stalo. Dvaja turisti, ktorí objavili fľašu s prosbou o pomoc, ihneď kontaktovali záchranné zložky. Tie zachránili rodinu približne o polnoci.

Pán Whitson si nezištnú pomoc turistov nesmierne váži. Snaží sa ich aj prostredníctvom sociálnych sietí nájsť. „Je neskutočné, ako sa to všetko dokázalo tak krásne spojiť,“ povedal pre Washington Post.