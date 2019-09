Kristián Plaštiak

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rieka v meste sa sfarbila na zeleno. Dôvod by mal konečne prinútiť ľudstvo konať

Hnutie sľubuje, že v najbližších dňoch môžu podobné projekty ľudia očakávať aj v ďalších švajčiarskych mestách.

Švajčiarske mesto Zürich — Foto: Facebook/Extinction Rebellion Switzerland

ZÜRICH 13. septembra - Švajčiarsko patrí k moderným krajinám, ktorých prioritou je ochrana a vysoká životná úroveň obyvateľstva. Pôsobí tu niekoľko organizácií, ktoré rôznymi projektmi pokúšajú ľudí informovať a vštiepiť im, že naša planéta je jedinečná a ľudstvo už nikdy nezíska rovnakú príležitosť na život.

Poukázali na blížiaci sa kolaps

Ako by vyzeral svet, keby sme ho nechali padnúť? Švajčiarska Extinction Rebellion („Rebélia proti vyhynutiu“) vám to rada povie. Najväčším mestom krajiny, ktorým je Zürich so 415-tisíc obyvateľmi, preteká rieka Limmat. Práve ona sa stala predmetom záujmu švajčiarskeho hnutia aktivistov. Pomocou fluoreskujúceho farbiva uranín rieku zafarbili nazeleno, informuje o tom portál The Independent.

Rieka zmenila farbu. Foto: Facebook/Extinction Rebellion Switzerland

Farbivo nie je nijak škodlivé, použili ho práve kvôli tomu, že nápadne pripomína toxický odpad. Niekoľkí aktivisti dokonca skončili do vody a nehýbali sa, čím pripomínali mŕtvoly. Celým projektom chceli poukázať na hroziaci kolaps svetového ekosystému, ktorý ľudstvo, nanešťastie, vedome podporuje.

Aktivisti vo vode. Foto: Facebook/Extinction Rebellion Switzerland

Zürišská polícia v súčasnosti analyzuje látku, ktorá spôsobila zafarbenie rieky. Požiadalo o to totiž niekoľko obyvateľov mesta. Hnutie sľubuje, že v najbližších dňoch môžu podobné projekty ľudia očakávať aj v mestách ako Fribourg, Lausanne a Ženeva.

Hrozba je naozaj vážna

Pred nejakým časom sme vás informovali o tom, ako sa zmenila naša planéta od 80. rokov. Google vytvoril časozberné video, ktoré dokumentuje, ako sa naša planéta transformovala od roku 1984. Vďaka piatim miliónom satelitných snímok chce poukázať na to, ako dynamicky sa mení príroda v rôznych kútoch sveta. Stačí kliknúť na šípku v ľavom dolnom rohu, prípadne sa môžete na mape posúvať a pozrieť si aj iné miesta.