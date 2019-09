TASR

Most-Híd čaká snem, zúčastniť by sa na ňom mali všetky významné osobnosti strany

Členovia vládnej strany Most-Híd sa v sobotu (14. 9.) stretnú na sneme v Bratislave.

Tibor Bastrnák — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. septembra (TASR) - Hovoriť majú o výsledkoch vo vláde a o programových prioritách do volieb. Pripomenú si tiež desať rokov strany. Pre TASR to povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Na sneme by sa mali zúčastniť všetky osobnosti z predsedníctva a ďalší predstavitelia strany. Pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu Tibor Bastrnák.

„Je to normálny snem. Vyhodnocujeme doterajšie pôsobenie strany a iste budeme hovoriť o ďalšej stratégii strany," priblížil Bastrnák. Dodal, že v strane už dlhšie uvažujú aj o možnostiach, ako motivovať mladých členov strany.

Na sneme by teda mohli hovoriť aj o tom, či a ktoré miesta v predsedníctve strany mladým členom ponúknu. Na sneme sa podľa jeho slov zúčastnia aj predstavitelia z vedenia strany. Poprel informácie o tom, že by sa na sneme nemali zúčastniť niektoré osobnosti Mosta-Híd.

„Som presvedčený o tom, že to tak nebude," zdôraznil Bastrnák s tým, že jediný, o koho možnej neúčasti počul, je minister spravodlivosti Gábor Gál. Ten by sa však podľa jeho slov na sneme nemusel zúčastniť zo zdravotných dôvodov, ale nie je to isté. Bastrnák poprel, že by boli vo vedení strany nejaké nezhody, a nepočul o žiadnom spore alebo napätí.