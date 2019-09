TASR

Trojnásobná matka Clijstersová sa chce vrátiť na kurty

Bývalá svetová jednotka je pritom už trojnásobná mama.

Bývalá svetová tenisová jednotka Kim Clijstersová z Belgicka — Foto: TASR/AP

Brusel 12. septembra (TASR) - Belgická tenistka Kim Clijstersová plánuje vo veku 36 rokov druhý návrat na okruh WTA. Vo štvrtok informáciu potvrdil jej manažérsky tím.

„Som nadšená, že sa môj už druhý návrat môže uskutočniť. Pred začiatkom novej sezóny ma čakajú ešte štyri mesiace tvrdej práce, no mám veľkú osobnú motiváciu," zverejnila vo svojom stanovisku Clijstersová.

„Po fyzickej i mentálnej stránke to pre mňa bude skúška, no vo veku 36 rokov sa ešte cítim mladá. Navyše mám inšpiráciu v mnohých športovkyniach a matkách na okruhu," doplnila. Clijstersová triumfovala v roku 2009 na US Open, čím sa stala zatiaľ poslednou a celkovo iba treťou matkou v histórii s grandslamovým titulom.