Dominika Pacigová

Dnes o 08:09 Rowlingová darovala 15 miliónov na výskum sklerózy multiplex. Uctila si tak mamu, ktorá jej podľahla

Rowlingová verí, že v liečbe neurologických ochorení nastanú zásadné zmeny.

Na snímke je spisovateľka J.K.Rowlingová — Foto: TASR

EDINBURGH 13. septembra - Joanne Rowlingová sa rozhodla darovať 15,3 milióna libier klinike, ktorá je pomenovaná po jej matke. Jej cieľom je podporiť výskum neurologických ochorení, uvádza portál BBC.

Nové výskumy

The Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic bola založená v roku 2010 na univerzite v Edinburghu. Tento finančný dar autorky Harryho Pottera podporí nový výskum, vzniknúť môžu aj nové zariadenia. „V čase, keď bola klinika založená, nikto z nás nemohol predpovedať pokrok, ktorý sme dosiahli v oblasti neurológie,“ povedala pre BBC J.K. Rowlingová.

Anne Rowlingová bojovala so sklerózou multiplex, umrela vo veku 45 rokov. Klinika sa zameriava na ľudí so sklerózou multiplex, demenciou či Parkinsonovou chorobou. „Som hrdá, že klinika prepojila ambície s praktickou podporou, ktorú potrebujú ľudia so sklerózou multiplex bez ohľadu na to, v akom štádiu sú,“ dodala.

Pomoc si vážia

Rowlingová je presvedčená, že klinický výskum a praktická podpora od profesora Siddharthana Chandrana prinesú definitívnu zmenu pre ľudí so sklerózou multiplex.

Foto: TASR

Víziou kliniky Anny Rowlingovej je poskytnúť každému pacientovi so sklerózou multiplex alebo iným neurologickým ochorením možnosť zúčastniť sa rôznych štúdií či pokusov.

Finančnú pomoc si predstavitelia univerzity nesmierne vážia. „Vďaka tomuto daru budeme financovať novú generáciu výskumníkov, ktorí objavujú a poskytujú lepšie liečebné postupy a terapie,“ povedal univerzitný rektor Peter Mathieson.