TASR

Dnes o 13:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bánovce nad Bebravou zakázali hazard počas budúcoročných sviatkov

Bánovčania a návštevníci mesta si budúci rok počas sviatkov v Bánovciach nad Bebravou hazardné hry nezahrajú.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/stokpic

Bánovce nad Bebravou 12. septembra (TASR) - Tamojší mestskí poslanci totiž schválili na svojom rokovaní v stredu (11. 9.) všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze prevádzkovania hazardu v určených dňoch. Budúcoročný zákaz sa dotkne prevádzkovania hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier či iných technických hier, ako i binga. Platiť bude na Nový rok, Troch kráľov, počas Veľkej noci, 1. a 8. mája, 15. septembra, Sviatok všetkých svätých a počas vianočných sviatkov.

„Vzhľadom na to, že neustále stúpa počet gamblerov, počet ľudí, ktorí majú rôzne závislosti od rôznych hier, rozhodli sme sa, že v meste aspoň čiastočne počas sviatkov sa budeme snažiť, aby ľudia trávili voľný čas s rodinami a neutekali za gamblerstvom, hazardnými hrami," zdôvodnila prijatie VZN pre TASR primátorka Rudolfa Novotná.

Samospráva sa zaoberá myšlienkou celoplošného zákazu hazardu v meste. „Bánovce nad Bebravou rovnako uvažujú o tom, že by sa pustili do petície (za zákaz hazardu, pozn. TASR), ale palica má dva konce. Mesto má, samozrejme, určité príjmy, ktoré získava práve z herní. Je to nemalá suma, z ktorej potom buduje rôzne veci. Ale mesto nechce prosperovať na nešťastí iných ľudí, preto by bolo najlepšie, keby boli hazardné hry zakázané," ozrejmila ďalej primátorka.

Na ťahu je podľa nej štát. „Štát musí zakázať hazardné hry celoplošne, a potom bude mať význam aj to, že v našom meste všetky hazardné hry nebudú. Pretože, keď je niekto gambler a potrebuje hrať, prejde päť kilometrov do najbližšej krčmy, alebo sedem kilometrov do najbližšieho mesta, a tam hracie stoly nájde. Domnievam sa, že okrem toho vznikne čierna ekonomika, že budú herne, ktoré budú utajené," dodala.

Kontrolu nad dodržiavaním VZN budú vykonávať zamestnanci mesta a príslušníci mestskej polície. Jeho porušenie sa bude riešiť v zmysle zákona o priestupkoch. Sprísnenie prevádzkovania hazardných hier, za ktoré sú považované už aj kvízomaty, priniesla novela zákona účinná od začiatku marca 2019.

Hazardné hry možno prevádzkovať v herniach alebo kasínach. Zvýšil sa aj minimálny počet výherných prístrojov, v prevádzke ich musí byť minimálne 15. Tým sa má opätovne znížiť dostupnosť herní. Posilnili sa aj kompetencie obcí, ktoré môžu na nimi určených 12 dní zakázať niektoré druhy hazardných hier. Zároveň budú môcť rozhodnúť o tom, že budú herne od škôl, školských zariadení alebo detských domovov vzdialené najmenej 200 metrov. Zákaz hazardných hier na území miest a obcí je podmienený petíciou občanov.