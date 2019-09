TASR

Dnes o 12:44 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní The Plastic People of the Universe otvorili 20. ročník Konvergencií

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie oslávi svoje 20. narodeniny sériou koncertov spájajúcich renomovaných domácich a zahraničných umelcov a (nielen) komornú hudbu rozličných žánrov.

Koncert českej skupiny The Plastic People of the Universe, archívna snímka — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 11. septembra (TASR) - V programe sú tiež dva koncerty pripomínajúce 30 rokov slobody. Prvým je špeciálny projekt legendy českého undergroundu - kapely The Plastic People of the Universe, a Filharmonie Brno Co znamená vésti koně, ktorým sa v stredu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave začal 20. ročník festivalu.

„Dnešný koncert venujeme 30. výročiu Nežnej revolúcie aj z toho dôvodu, že bez nej by asi Konvergencie ani neboli, a ak, tak zrejme nejaké iné. Bez slobody by sme tu ťažko robili nezávislé iniciatívy, akými aj Konvergencie sú," uviedol na tlačovej konferencii pred špeciálnym koncertom zakladateľ a umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták.

Dvadsiaty ročník je podľa neho retrospektívou vzťahov posledných rokov, ale i celého festivalu. „Prinášame niečo nové v programe, ale zároveň sa pozeráme trocha do budúcnosti," vysvetlil.

The Plastic People of the Universe hrali v bratislavskej Starej tržnici spolu s inými kapelami pri príležitosti desiateho výročia novembra "89. „To bolo ešte čosi, čomu by sa dalo povedať nadšenie, že to možno niekam povedie. Keď sa teraz pozerám späť, myslím si, že sme to veľmi ďaleko nedotiahli. Stále sa to od tej tzv. demokracie vzďaľuje, vplyv východu, i toho "najďalekejšieho", je čím ďalej silnejší. Naši predstavitelia nás skutočne znovu pripájajú k tomu ich zázračnému modelu," konštatoval jeden z "Plastikov" Vratislav Brabenec (poézia, spev), ktorý spolu s basgitaristom Milanom "Mejlom" Hlavsom definoval umelecký tvar projektu Co znamená vésti koně z roku 1981.

„Nevedel som, že existuje anglosaské príslovie: "Keď vedieš kone k vode, neznamená to, že im dáš napiť,"" poznamenal k projektu, ktorý v roku 2014 dostal novú podobu vďaka orchestrálnym aranžmánom skladateľa a klavírneho virtuóza Michala Nejtka.

„Na srdci mám, aby sme to zahrali dobre, aby to malo dobrú energiu a dobrú spätnú väzbu od poslucháčov," dodal Nejtek. "Kone" podľa jeho slov majú špecifickú a originálnu atmosféru, ktorá prestupuje celým hudobným i textovým materiálom: „Atmosféru stiesnenosti, duchovného útlaku, ale tiež zvláštnej archaickosti a pátosu," opisuje.

Brabenec ďalej prezradil, že s "Plastikmi" má v pláne nahrať novinku. "Teraz sa "pachtíme", že by sme urobili ešte jedno CD. Trvám na tom, že by nemalo byť horšie než to posledné," vyhlásil s tým, že to zrejme nebude "sranda", keďže členovia kultovej kapely zostarli.

„Máme pripravených zhruba päť vecí, chceli by sme to urobiť tak, aby sme ľudí neobťažovali, že by to mohlo byť len 40 minút. Ono počúvať "blbý" rock"and"roll 60 minút, nech nikto nekecá, že to vydrží, ja teda nie," zavtipkoval na margo pripravovanej "ostrej 40-minútovky" so zaujímavými textami.

„Začalo by sa to japonskou autorkou, v tom prípade nemusím žiadať o autorský súhlas, pretože ona je už 600 rokov mŕtva. Ďalej tam mám rozpracovaného jedného Chlebnikova, aby tam tiež bol niekto z Rusov, a potom sú to väčšinou moje kraviny," povedal.

Špeciálny koncert The Plastic of the Universe a Filharmónie Brno venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie a slobode v hudbe sa začal čítaním textov, ktoré "Plastici" zhudobnili. Výber textov predniesol Robert Roth.

Pred koncertom si jeho návštevníci mohli pozrieť projekciu dokumentárneho filmu o vzniku projektu Co znamená vésti koně. Súčasťou večera bol aj projekt Praprapravda výtvarníka Stana Masára, ktorý pre Konvergencie pripravil špeciálny reprint starého vydania denníka z roku 1989.