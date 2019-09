TASR

Dnes o 12:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní WNBA: Obhajca Seattle v 1. kole play off vyradil Minnesotu

V boji o postup do semifinále sa stretnú s Los Angeles Sparks.

Jewell Loyd zo Seattlu (vpravo) bojuje o loptu s dvomi hráčkami Minnesoty Lynx — Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Úradujúce víťazky basketbalovej WNBA Seattle Storm zvíťazili v 1. kole play off na palubovke washingtonskej Angel of the Winds Arena nad Minnesotou Lynx 84:74 a postúpili do štvrťfinále. Hralo sa na jeden zápas.