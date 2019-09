Kristián Plaštiak

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vlaky na slnečný pohon? Vďaka geniálnemu nápadu to už možno čoskoro bude realitou

Anglická spoločnosť dúfa, že do roku 2020 budú všetky železničné spoločnosti využívať obnoviteľné zdroje. Ich projekt je iba zlomkom toho, čo všetko sa dá urobiť.

Takto vyzerá projekt, ktorý v Anglicku spustila spoločnosť Riding Sunbeams. — Foto: reprofoto CNN

ALDERSHOT 14. septembra - V južnom Anglicku testujú nový projekt, ktorý železničným spoločnostiam ušetrí peniaze a navyše dokáže bojovať so zmenou klímy.

To, čo pred dvoma rokmi zistila štúdia Imperial College London, a neskôr o tom informoval portál Business Green, sa v súčasnosti zdá byť skutočnosťou. Vo svojej štúdii navrhli, že pripojením solárnych panelov k tratiam železníc, električiek a metra by ľudstvo mohlo ušetriť zdroje. Spojené kráľovstvo by tak jedného dňa mohlo prepravovať svojich obyvateľov iba za pomoci energie získanej prostredníctvom slnka.

Slovensko sa môže inšpirovať. Dúfajme, že sa ľudia sa odhodlajú k podobným projektom aj u nás. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Urobili prvý krok

Svetelné značenie železníc na juhu Anglicka po novom poháňa iba slnečná energia. Môže za to projekt s názvom The FIrst Light, ktorý, ako jeho iniciátori veria, preukáže, že britské železničné spoločnosti dokážu fungovať a spoľahnúť sa na energiu získanú zo slnečných lúčov.

Prvým počinom projektu je stovka solárnych panelov v Aldershote, ktorú 23. augusta pripojili k pomocnému transformátoru traťového systému. Projekt iniciuje spoločnosť Riding Sunbeams, spolu s podporou vládnej agentúry Department for Transport. Hľadajú riešenia, ktorými solárne panely pripnú priamo k trati.

Angličania prišli s geniálnym nápadom. Foto: Flickr

V rozhovore pre portál Positive News riaditeľ spoločnosti Leo Murray uviedol: „Pomáhame železniciam v zamedzení fosílnych palív. Takisto pomáhame aj v boji s klimatickými zmenami.“

Spoločnosť dúfa, že do roku 2020 budú všetky železničné spoločnosti využívať obnoviteľné zdroje. Ich projekt je iba zlomkom toho, čo všetko sa dá urobiť.