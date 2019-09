TASR

Dnes o 11:04 čítanie na 2 minúty Reštaurácie čaká nová povinnosť. Zákazníkov majú informovať o pôvode mäsa

Ľudia budú lepšie informovaní o pôvode mäsa, ktoré konzumujú v stravovacích zariadeniach.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Valeria Boltneva

Bratislava 11. septembra (TASR) - Parlament totiž schválil vládnu novelu zákona o potravinách spolu s pozmeňujúcim návrhom Evy Antošovej (SNS) a Petra Antala (Most-Híd), ktorý má priniesť zlepšenie informovanosti stravníkov v reštauráciách.

Do novely zákona o potravinách sa doplnilo ustanovenie, ktoré po novom prikáže stravovacím a reštauračným zariadeniam uvádzať pôvod mäsa, z ktorého následne pripravili pokrm pre spotrebiteľa. Týkať sa to má aj hotových pokrmov. Reštaurácie majú o pôvode mäsa informovať v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste. Platiť by to malo od 14. decembra, uvádza Denník N.

Netýka sa to polotovarov

„Údaj o krajine pôvodu mäsa je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kupujú a v rovnakom rozsahu túto informáciu poskytnúť spotrebiteľovi," uviedla Antošová.

Táto povinnosť sa bude vzťahovať na bravčové, hovädzie mäso, ďalej mäso z oviec, kôz a hydiny. Táto povinnosť sa nebude týkať polotovarov. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ministerstva pôdohospodárstva.

Poslanci sú presvedčení, že nová povinnosť pre stravovacie zariadenia bude predstavovať relatívne malú administratívnu a finančnú záťaž. „Keď idete do obchodu, máte akú-takú šancu dozvedieť sa, odkiaľ pochádza mäso, ktoré kupujete. No v reštauráciách a jedálňach sa môžete spoľahnúť iba na ústnu informáciu čašníka, ktorá nemusí byť pravdivá. Práve preto je tento zákon dôležité prijať čím skôr," dodala Antošová.

Kritiku opozície odmieta

Kritiku opozície, že ide o neúmerné zaťažovanie podnikateľského sektora, odmieta. „Podnikatelia, ktorí sú poctiví, problém v tomto opatrení nevidia. O veľkých administratívnych záťažiach nemôže byť ani reč," tvrdí Antošová.

Dohľad nad dodržiavaním tohto opatrenia má vykonávať Úrad verejného zdravotníctva SR. „Čo sa týka pokút, treba zdôrazniť, že pokuty, ktoré rieši zákon o potravinách, sú riadne odstupňované a riešia závažnosť, opakované porušenia. Zdravie a bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste," myslí si Antošová.

Rozšíria kompetencie kontrolných orgánov

Novelou zákona sa rozšíria aj kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. „Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie platnej právnej úpravy zákona s legislatívou EÚ v oblasti potravín," priblížil agrorezort. Okrem toho sa odstraňujú aj niektoré z doterajších nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov úradnej kontroly potravín.

Tie sa týkali najmä oznamovania príchodu zásielok dovážaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov z tretích krajín, spôsobu poverovania akreditovaných úradných laboratórií na výkon analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín a vydávania úradných certifikátov orgánmi úradnej kontroly potravín prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí potraviny vyrábajú v Slovenskej republike a ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny.