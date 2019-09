Dominika Pacigová

Vymierajúci taliansky región ponúka ľuďom 25-tisíc, ak sa tam rozhodnú presťahovať

Po dobu troch rokov budú záujemcovia dostávať 700 eur mesačne. Po troch rokoch tak budú bohatší o 25-tisíc. Má to však jeden háčik.

CAMOOBASSO 12. septembra - Región Molise, ktorý sa nachádza v južnej časti Talianska, je druhým najmenším regiónom v štáte. V súčasnosti patrí k málo osídleným regiónom a prezident sa snaží nájsť spôsob, ako prilákať ľudí do tejto oblasti, uvádza britský The Guardian.

Chcú, aby ľudia investovali

Malo osídlený región v južnom Taliansku hľadá možnosti, ako osídliť Molise. Prednedávnom prišli s myšlienkou, ktorá by mohla prilákať nových obyvateľov. Ponúkajú im totižto 700 eur mesačne na tri roky, čo znamená, že v priebehu troch rokov by mali na konte viac ako 25-tisíc eur.

Má to však malý háčik. Ich podmienkou je, aby obec, v ktorej sa rozhodnú noví obyvatelia usídliť, mala menej ako 2000 obyvateľov. Na druhej strane, každý, kto tam príde, si musí otvoriť nový podnik. „Chceme, aby tu ľudia investovali. Môžu si otvoriť napríklad pekáreň, reštauráciu alebo čokoľvek iné. Týmto spôsobom môžeme vdýchnuť život do našich miest a zvýšiť počet obyvateľov,“ povedal pre The Guardian súčasný prezident regiónu Molise Donato Toma.

Každé mesto, ktoré bude mať menej ako 2000 obyvateľov, dostane 10-tisíc eur, vďaka ktorým bude môcť budovať infraštruktúru a podporovať kultúrne aktivity. „Naším cieľom však nie je len zvýšiť počet obyvateľov. Ľudia potrebujú dôvod na to, aby tu ostali. Ak ten dôvod nebudú mať, budeme tam, kde sme boli pred pár rokmi,“ skonštatoval Toma.

Ľudia odchádzajú

Podľa talianskeho národného štatistického inštitútu, Molise má 305-tisíc obyvateľov. V priebehu piatich rokov odišlo z regiónu viac ako 9000 ľudí.

Počet obyvateľov Talianska taktiež rapídne klesá. Dôvodom je najmä pokles pôrodnosti a nárast migrácie mladých ľudí do iných európskych krajín.

Oživiť život v Taliansku sa snaží napríklad mestečko Sambuca, kde predávajú opustené domy za symbolické jedno euro. O dom môže prejaviť záujem ktokoľvek, kto by v ňom chcel bývať.