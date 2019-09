TASR

Marcelino Garcia Toral už nie je tréner Valencie, nahradí ho Celades

Marcelino Garcia Toral už nie je tréner futbalistov Valencie. Vedenie klubu ho prepustilo po troch kolách nového ročníka najvyššej španielskej súťaže.

Marcelino Garcia Toral — Foto: TASR/AP

Madrid 11. septembra (TASR) - Účastník skupinovej fázy Ligy majstrov má na konte iba štyri body a v tabuľke mu patrí desiate miesto. Toralovym nástupcom sa stal bývalý asistent trénera v Reale Madrid Albert Celades.

„Marcelinovi Garciovi Toralovi sme oznámili rozviazanie kontraktu a zbavili sme ho úlohy hlavného trénera. Chceli by sme sa mu poďakovať za všetko, čo pre nás urobil. Do budúcnosti mu želáme iba to najlepšie," uvádza sa v stanovisku klubu, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

Marcelino Garcia Toral sa ujal kormidla vo Valencii v máji 2017. V dvoch sezónach za sebou priviedol tím k štvrtému miestu v La Lige. V uplynulom ročníku navyše triumfoval s Valenciou v Španielskom pohári. Celades absolvuje debut na lavičke Valencie v utorok na Stamford Bridge v dueli Ligy majstrov na pôde londýnskej Chelsea.