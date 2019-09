Tímea Gurová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jedna z najkrajších krajín sveta má tie najšpinavšie rieky: Rozhodla sa, že ich okamžite všetky vyčistí

Chov hovädzieho dobytka a oviec si na Novom Zélande zobral svoju daň. Až dve tretiny riek a jazier nie sú vhodné na kúpanie.

Nový Zéland sa pýši nádhernou prírodou. O jej budúcnosť chce bojovať už dnes. — Foto: Pixabay.com

AUCKLAND 14. septembra – Nový Zéland sa pýši svojou úchvatnou prírodnou scenériou, preto fakt, že až dve tretiny riek a jazier nie sú vhodné na kúpanie, pri najmenšom prekvapí. Vláda si tak dala odvážny cieľ – všetky rieky v krajine vyčistiť a z rozpočtu na to vyčlenila prvé peniaze.

„Naše rieky, jazerá a mokrade sú po rokoch zanedbávania vážne ohrozené. Nemôžeme v tom pokračovať ďalej,“ povedal minister životného prostredia David Parker, píše The Guardian.

Minister tvrdí, že ak sa s čistením riek nezačne hneď, odstraňovanie následkov bude neskôr stáť omnoho viac. V ohrození vyhynutia je až štvrtina sladkovodných rýb.

Nový Zéland nechce s očistou riek dlhšie čakať. Foto: Unsplash

Najväčší vývozca mlieka

Za znečistením stoja predovšetkým farmári a chov oviec, jeleňov a hovädzieho dobytka. Nový Zéland patrí k najväčším vývozcom kravského mlieka na svete. Znižujúca sa kvalita vody sa časovo zhoduje s rozmachom mliekarenského priemyslu.

Vyčlenené peniaze v hodnote 145 miliónov amerických dolárov sú určené priamo im ako kompenzácia pri prechode na postupy, ktoré sú milšie k životnému prostrediu.

Za znečistenie riek a jazier môže predovšetkým chov oviec a hovädzieho dobytka. Najväčšie obmedzenia preto pocítia farmári. Foto: Pixabay.com

Problémy aj s pitnou vodou

Ani znečistená pitná voda nie je nič výnimočné. Len v roku 2016 po jej požití ochorelo 5-tisíc ľudí a štyria ľudia zomreli. Voda bola kontaminovaná ovčími výkalmi.

Prvé viditeľné výsledky by sa mali uskutočniť do piatich rokov a kompletná obnova riek bude trvať jednu generáciu. Prísnejšie normy sa budú týkať aj poľnohospodárov. Vláda bude vyžadovať, aby sa niektorým „riskantným postupom“, ako je nechať kravy zablúdiť do rieky – vyvarovali.