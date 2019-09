TASR

Dnes o 16:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kompenzácie pre cestujúcich v leteckej doprave po novom upravila aj Kanada

K ochrane práv cestujúcich v leteckej doprave sa po Európskej únii pridala i Kanada.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Cestujúci tak majú po novom nárok na odškodnenie aj pri cestovaní lietadlom z Kanady alebo do Kanady zo štátov mimo Európskej únie. Nová úprava platí od polovice júla. Doposiaľ kompenzácie platili iba v rámci európskej direktívy. Pre cestujúcich cez iné štáty ale žiadne odškodnenie neexistovalo.

„Ak cestujete do Kanady napríklad zo Spojených štátov amerických, máte teraz v prípade meškania vášho letu nárok na odškodnenie bez toho, že by muselo ísť o prestupný let zo štátov Európskej únie," vysvetľuje František Herynk zo spoločnosti Click2Claim. Kanadská úprava sa dotkne rádovo niekoľko tisíc cestujúcich ročne, hlavne na linkách kanadských spoločností v smere do Európy.

Táto nová úprava práv cestujúcich vstupuje do platnosti postupne a má dve fázy. V prvej fáze platnej od 15. júla 2019 musia začať letecké spoločnosti s cestujúcimi komunikovať a odovzdávať im informácie o ich právach v prípade meškania alebo zrušenia ich letu.

Ďalej musia poskytnúť odškodnenie až do výšky 2400 kanadských dolárov (1651 eur) za odoprenie nástupu na palubu, povinnosť zaistiť štandardnú starostlivosť v priebehu meškania letu či poskytnúť náhradu za stratu alebo poškodenie batožiny až do výšky 2100 kanadských dolárov.

V druhej fáze, ktorá vstupuje do platnosti 15. decembra 2019, musia letecké spoločnosti poskytnúť cestujúcim odškodnenie až do výšky 1000 kanadských dolárov za meškanie letu, prípadne zaistiť rebooking (presmerovanie) letu, a to aj s využitím konkurenčných leteckých prepravcov, do cieľovej destinácie cestujúceho.

„Nariadenie rozlišuje výšku kompenzácie podľa toho, či ide o veľkého dopravcu, ktorý prepraví nad dva milióny cestujúcich ročne, alebo o malého do dvoch miliónov cestujúcich. Na rozdiel od európskeho nariadenia, kde sa výška kompenzácie vzťahuje k dĺžke letu, stupňuje kanadské nariadenie výšku kompenzácie podľa dĺžky meškania," dodáva Herynk.