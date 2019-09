TASR

Davis Cup: Hrbatého na tréningoch upútal Martin, Lüthi vylúčil štart Wawrinku

Kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý si pochvaľuje prípravu na zápas 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Švajčiarsku (13.-14. septembra v AXA aréne bratislavského NTC).

Na snímke sprava tenista Martin Kližan a jeho tréner Dominik Hrbatý

Bratislava 11. septembra (TASR) - Na tréningoch na neho spravil najväčší dojem Andrej Martin. ktorý v tomto roku dosiahol na antuke výborné výsledky. „Všetci chalani hrajú v solídnej forme. Nie je excelentná, ani zlá, je to zlatý stred. Vyčnieva nad nimi Andrej Martin, ktorý hrá svoj vyšší štandard. V tomto roku vyhral veľa zápasov, čo je super. Svojím štýlom je pre súperov veľmi nepríjemný. Proti Švajčiarom by mohol byť veľmi platný," povedal Hrbatý.

Šéf tímu zatiaľ nechcel prezradiť, koho nominuje na úvodné piatkové dvojhry. „V hre je viacero možností. Na rozdiel od februárového kvalifikačného duelu s Kanadou teraz všetko nestojí a nepadá na Martinovi Kližanovi. Verím, že naši hráči uspejú proti švajčiarskej dvojke a niekto ešte pridá tretí bod. Dôležitá bude aj štvorhra. Filip Polášek si po návrate z americkej šnúry trochu oddýchol. Od nedele trénuje s nami aj Igor Zelenay, ktorý sa pripojil k tímu po skončení účinkovania na challengeri v Janove," dodal Hrbatý.

Teambuilding na utuženie kolektívu

Slováci mali rovnako ako pred súbojom s Kanadou teambuilding na utuženie kolektívu. „Chalani absolvovali rôzne aktivity. Boli sme v slovenskej pevnosti Boyard. Máme spoločné večere, v hoteli hrávame karty. Atmosféra v tíme je dobrá, chlapci sami chcú, aby boli spoločné akcie, Na tréningoch makajú, netreba ich do ničoho nútiť."

Švajčiari pricestovali do Bratislavy bez dvoch najväčších hviezd Rogera Federera a Stana Wawrinku - štvrťfinalistov záverečného grandslamu sezóny US Open. Jednotkou Helvétov bude Henri Laaksonen, v nominácii kapitána Severina Lüthiho sú ešte Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler, Damien Wenger a Jérôme Kym.

Bez najlepších hráčov

Lüthi je zatiaľ s prípravou na zápas so Slovenskom spokojný. „V Bratislave sa cítime veľmi dobre. Páči sa nám prostredie, kurt aj štadión v NTC. Slováci majú silný tím na čele s Martinom Kližanom, ktorý bol v minulosti okolo 30. miesta vo svetovom rebríčku ATP. Majú vo svojom strede veľa hráčov, ktorí figurujú medzi prvou a druhou svetovou stovkou. Filipa Poláška poznám z klubovej súťaže. Je to výborný deblista, má skvelú formu," uviedol osobný kouč Federera.

Švajčiarsky kapitán vylúčil, že v Bratislave by sa na poslednú chvíľu mohol objaviť jeden z dvoch najlepších Helvétov. „Hovoril som so Stanom Wawrinkom, no povedal mi, že v zápase so Slovenskom s určitosťou nenastúpi. Za danej situácie sme v pozícii outsiderov, pokúsime sa však prekvapiť. Je to iné, keď v tíme chýbajú dvaja lídri. Hráčom, ktorí sú v rebríčku na nižších priečkach, je potrebné vysvetľovať viac vecí. Na druhej strane je to však výzva."

