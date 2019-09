TASR

Prezident SOŠV Siekel elektronicky odoslal prihlášku na OH 2020

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel v stredu podpísal a odoslal slovenskú prihlášku na Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020.

Na snímke prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (vpravo) počas tlačovej konferencie s olympijským víťazom v chôdzi na 50 km Matejom Tóthom — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) – Hostiteľom slávnostného aktu bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku J. E. Džun Šimmi, ktorý privítal Siekela a ďalších slovenských funkcionárov a športovcov vo svojej rezidencii v Bratislave. Slávnostný akt sa uskutočnil formou elektronického odoslania prihlášky v rámci ekologických opatrení, ktoré v Japonsku presadzujú.

„Tešíme sa na budúcoročné hry, veríme, že Japonsko pripraví krásne podujatie. Viackrát som mal možnosť navštíviť Japonsko a predovšetkým mesto Tokio a môžem len s radosťou konštatovať, že tak ako prebiehajú prípravy na olympijské hry, tak sme aj na všetkých úrovniach, s ktorými sme spolupracovali, nachádzali ľudí, ktorí nám podali pomocnú ruku a potvrdzovali, že prostredníctvom športu vieme ukázať svetu význam slov spolupráca a podpora. Verím tomu, že aj naša výprava, ktorá odcestuje do Tokia, bude napĺňať tieto atribúty," povedal Siekel.

Spokojný šéf SOŠV

Šéf SOŠV sa len nedávno vrátil z kontrolnej cesty do Tokia a prípravy na športový sviatok si pochvaľoval. „Od moje prvej návštevy po túto poslednú to bol obrovský skok vpred. Olympijská dedina je v zásade postavená, no ešte sa budú dolaďovať všetky detaily, aby bolo na deň D všetko pripravené. Nenašli sme nič, na čo by sme mali upozorniť, že tu cítime nedostatok," dodal Siekel.

„Srdečne pozývame slovenských športovcov a fanúšikov a všetkých Slovákov na olympijské hry, ktoré sa v lete 2020 odohrajú v Tokiu. Na týchto hrách sa zúčastní viac ako 10.000 športovcov z vyše dvesto krajín sveta. Japonsko privíta všetkých Slovákov svojou modernou technikou, ktorá sa snúbi s japonskou pohostinnosťou. Želám si, aby sa OH v Tokiu stali ďalšou príležitosťou na utuženie priateľstva medzi Japonskom a Slovenskom," privítal Džun Šimmi účastníkov slávnosti po slovensky a všetkých pozval do Japonska. Okrem Tokia im odporučil navštíviť aj ďalšie destinácie v krajine vychádzajúceho slnka.

Na akte aj viacero popredných športovcov

Na slávnostnom akte sa zúčastnili mimo iných aj štátny tajomník pre šport Jozef Gönci, designovaný vedúci slovenskej výpravy na OH 2020 Roman Buček, viacerí slovenskí reprezentanti – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, atléti Marcel Lomnický a Ján Volko, skejtbordista Richard Tury a golfista Rory Sabbatini, ako aj japonský bronzový medailista z OH 2016 vo vodnom slalome Takuja Haneda, ktorý svoj športový život spojil so Slovenskom.

Čerstvé informácie z dejiska hier priniesol športový riaditeľ SOŠV Buček, ktorý navštívil Tokio v auguste počas seminára vedúcich výprav. „Dostali sme rozsiahle informácie o všetkých oblastiach hier, s organizátormi sme si vymenili podrobnosti o našej výprave, odhad jej veľkosti. Zaoberali sme sa aj určitými problémami, ktoré môžu nastať. Veľa sa hovorí o hrozbe veľkých horúčav a vysokej vlhkosti. Organizátori sa tým zaoberajú naozaj veľmi vážne a vydali už niekoľko rád a odporúčaní, ako sa pred nimi chrániť," uviedol.

Slovensko malo k 11. septembru jedenásť miesteniek, na hry sa už kvalifikovali šiesti športoví strelci a piati rýchlostní kanoisti. "Najbližšie budú bojovať o miestenky vodní slalomári na MS, verím, že sa vrátia s plným zásahom. Ďalší bojujú v dlhodobých kvalifikáciách. Odhad veľkosti výpravy je zatiaľ dosť hrubý, momentálne počítame, že do Tokia vyšleme 45 až 60 športovcov," dodal Buček.

Rehák Štefečková spojí materské povinnosti so športovými cieľmi

Rehák Štefečeková si vybojovala miestenku už v predstihu, no jej účasť aj tak nie je úplne istá. So svojím manželom totiž čakajú druhý prírastok do rodiny. Pri prvom tehotenstve vynechala olympiádu v Rio de Janeiro, teraz by sa jej materské povinnosti mali dať spojiť so športovými cieľmi. „Niektorí sa nám smejú, či si časujeme pôrod dieťaťa podľa olympiád," zavtipkovala.

„Ale teraz nám to vychádza lepšie, ak pôjde všetko podľa plánu, synček by mal prísť na sveta asi za mesiac. Ak bude zdravý a budeme to zvládať tak, ako pri prvom, tak by som chcela ísť v apríli na kontrolný Svetový pohár do Tokia a v lete aj na olympiádu. Najväčšia priorita je moja rodina a deti, no šport zostáva ďalej môj život a moje poslanie," povedala dvojnásobná strieborná olympijská medailistka v trape (2008 a 2012).

Šprintéra Volka zabrzdilo svalové zranenie, ktoré mu definitívne ukončilo sezónu, no verí, že sa na OH 2020 kvalifikuje. „Zranenie nie je až také extrémne vážne. Rýchlo sme ho podchytili, takže verím, že rekonvalescencia bude kratšia a nespomalí nás v príprave na ďalšiu sezónu a Tokio," vyhlásil Volko.

Medzinárodný olympijský výbor rozoslal všetkým národným olympijským výborom sveta pozvánky 24. júla, čiže presne rok pred slávnostným otvorením OH v Tokiu. Podpísané prihlášky musia odoslať na MOV najneskôr do 24. októbra, SOV tak učinil už teraz v stredu.