TASR

Naša najväčšia nádej. Matej Tóth je na majstrovstvá sveta v atletike pripravený

Najväčšou slovenskou medailovou nádejou na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v atletike v Dauhe (27. septembra - 6. októbra) bude opäť chodec Matej Tóth.

Slovenský atlét Matej Tóth takto oslavoval titul majstra sveta v chôdzi na 50 km na MS v atletike v čínskom Pekingu v roku 2015 — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Hoci po zisku zlata na OH 2016 v Riu de Janeiro bojoval so zdravotnými problémami, v Katare by mal byť v stopercentnej forme. Na najdlhšie trvajúcu atletickú disciplínu päťdesiatku naberal kondíciu na vysokohorskom sústredení v talianskom Livignu.

„Zamerali sme sa na objem, nie na kvalitu," povedal Matej Tóth na stredajšej tlačovej konferencii. „Neočakávame, že v Katare bude treba na úspešný výsledok dosiahnuť dobrý výkon. Nejdem vyhlásiť, že beriem iba zlato a nič iného ma nezaujíma. Chcem potešiť fanúšikov a zájsť limit na OH 2020 v Tokiu, aby som mal do ďalšej prípravy pokoj," doplnil.

Minulú sezónu zakončil ziskom striebra na ME v Berlíne, no preteky si pretrpel. Dokonca naznačil, že uvažuje o konci kariéry. Tieto myšlienky pred MS v Dauhe zmizli. „Príprava prebehla s veľmi dobrou odozvou organizmu. Teším sa na preteky. To je niečo, čo som už veľmi dlho nemohol povedať. Obával som sa, či sa ešte dostanem do top formy. Lenže teraz môžem povedať, samozrejme s pokorou, že som pripravený."

Chodeckej disciplíne na 50 km pomaly zvoní umieračik. Na OH 2020 v Tokiu bude mať na vrcholnom podujatí na dlhšiu dobu derniéru. „Nie som s tým úplne stotožnený. Na druhej strane bude to v Tokiu pekná rozlúčka aj s päťdesiatkou, aj s mojou kariérou. Čas ukáže, ako sa bude chôdza vyvíjať. Verím, že to zvládne. Budem jej každopádne aj naďalej fandiť," vyhlásil Tóth.

K otázke budúcnosti tohoto atletického odvetvia sa vyjadril aj prezident Slovenského a športového olympijského výboru (SOŠV) Anton Siekel: „Nie je jednoduché nájsť kompromis medzi tým, čo je marketingovo zaujímavé a športovo hodnotné. Verím, že naopak budú do programu olympijských hier zaradené aj disciplíny, v ktorých budú úspešní slovenskí športovci."