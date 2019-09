TASR

V Ružinove sa bude hovoriť o dávnych ľudových tradíciách i rituáloch

Milovníci slovenských ľudových tradícií a rituálov, ale aj záhad a tajomstiev si prídu na svoje.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Adrian Forrai

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bratislavský Ružinov v spolupráci s miestnou organizáciu Cultus Ružinov pre nich pripravuje v Dome kultúry (DK) Ružinov sériu prednášok s historičkou a etnologičkou Katarínou Nádaskou.

„Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Dá sa povedať, že čo dedina, to iné zvyky. Je preto zaujímavé pozrieť sa na životy našich dedov a pradedov, na to, ako ich ovplyvňovali jednotlivé zvyky a tradície počas roka," uvádzajú organizátori.

Septembrová prednáška (12. 9.) sa bude niesť v znamení stredovekej justície a katovho remesla. Návštevníci sa dozvedia napríklad to, ako sa trestali hrdelné zločiny, čo znamenalo právo meča alebo útrpné právo, ale aj to, ako žil kat, čo to boli levie jamy a prečo bosorky v Uhorsku zásadne upaľovali.

Október bude venovaný poverčivosti a ľudovej mágii

Októbrová prednáška (10. 10.) bude venovaná slovenskej ľudovej mágii, poverčivosti, či rozdielu medzi erotickou a ľúbostnou mágiou. V novembri (7. 11.) sa návštevníci dozvedia o rodinnom zvyklosloví na Slovensku.

Hovoriť sa bude napríklad o tom, aké postupy sa museli dodržať pri svadbe, čo slúžilo ženám na uľahčenie pôrodu, na čo slúžila kútna plachta, čo bola kútnica, a prečo sa nosilo jedlo do kúta. Témou decembrovej prednášky (19. 12.) bude jesenné a zimné zvykloslovie na západnom Slovensku, napríklad uchovávanie jedla na zimu, prečo slivkový lekvár vydržal v komore aj tri roky, čo boli strídžie dni a ako vyzerali Vianoce pred 100 rokmi.

Katarína Nádaská je autorkou niekoľkých desiatok odborných štúdií. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venovala náboženskej etnológii, etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu.