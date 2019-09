TASR

Zdroje z grantového programu pomohli tatranským farníkom i divadelníkom

Peniaze z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry, pomohli miestnym farníkom i divadelníkom.

Tatry — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 11. septembra (TASR) – Vďaka nemu divadelné združenie Tatratália - divadelný ochotnícky súbor Paľa Bielika Tatranská Lomnica, pri príležitosti 30. výročia založenia súboru, vydalo publikáciu o divadle a naštudovali tiež novú hru. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry sa o grant z programu uchádzala pre skvalitnenie technickej vybavenosti, ktorá je používaná farskou komunitou pri rôznych vystúpeniach.

„Chceli sme poskytnúť našim veriacim lepšie vybavenie. My sa prioritne zameriavame na duchovný rast človeka. Ten je ruka v ruke spojený aj s tým hmotným," uviedol kaplán Dávid Sklarčík. Úspech v grantovom programe ich veľmi potešil, nakúpili za to ozvučovaciu techniku. Pre mladých ľudí, ktorých sa farnosť snaží duchovne viesť, sú podľa kaplána práve divadelné hry i muzikály najlepším prostriedkom posunu vpred.

„Keď píšem scenáre hier, vždy myslím na to, čo je potrebné, aby mladí pochopili. Keďže sa učia texty, skúšajú si repliky, hru, je to pre nich niekoľkomesačná katechéza. Napríklad jasličkovú pobožnosť sme mali zameranú na Eucharistiu. Celá katolícka dogmatika bola spísaná do hry a posúvalo ich to duchovne ďalej prirodzeným spôsobom. Nevnímali to ako nejaké učenie," ozrejmil Sklarčík.

Prvé predstavenie, v ktorom nové mikroporty farnosť využila, malo názov Radosť je voľba. Išlo o biblický príbeh márnotratného syna prenesený do bežného života rodiny. „Porty nám veľmi pomohli. Zvuk bol veľmi dobrý. Odstránili sme logistiku, komu má kto podať mikrofón a zážitok bol určite iný aj pre tých, ktorí si to prišli pozrieť," zhodnotil kaplán a priznal, že ak by peniaze z grantu nedostali, určite by si ich nemohli dovoliť.

Pripravujú sa na ďalšie vystúpenie v Spišskom Bystrom a na Orave. Výťažok zo vstupného venuje farnosť pre Mary"s meals na stravné pre deti v Afrike. V 1. ročníku grantového programu získalo podporu celkom deväť tatranských projektov z oblasti športu, kultúry a podpory mládeže.

Celková suma príspevkov pre rok 2019 predstavuje takmer 20 000 eur. Cieľom projektu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov mesta, motivovať ľudí a organizácie, aby sami povedali, čo je potrebné opraviť, vytvoriť, zlepšiť, či na čo prispieť v ich meste.