Dominika Pacigová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ste prvorodeným dieťaťom? Máme pre vás fantastické správy

Druhorodené deti sú zväčša neposlušnejšie a rebelskejšie.

WASHINGTON 13. septembra - Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles skúmali správanie prvorodených a druhorodených detí. Ich výsledky potvrdili to, čo si mysleli mnohí rodičia.

Vedci potvrdili, že tí druhorodení sú neposlušnejší a viac rebelskí, najmä čo sa týka chlapcov. Taktiež tvrdia, že druhorodené deti zväčša dosahujú horšie výsledky nielen v škole, ale aj v práci, uvádza portál Bright Side. Dôvodov, prečo sú druhorodené deti neposlušnejšie, je niekoľko.

Keď sa rodičom narodí prvé dieťatko, nemajú zväčša veľa skúseností, a tak mu venujú všetok svoj čas, energiu či pozornosť. Pri druhom dieťatku je to už však o čosi iné. Mamičky po prvej materskej dovolenke vedia, čo by mali urobiť inak, čomu môžu venovať menšiu pozornosť a čoho by sa mali vyvarovať.

Vzory sú dôležité

Doktor Doyle spolu s výskumným tímom zistili, že druhorodené deti môžu mať až o 40 % viac problémov ako prvorodenci. „Idolom prvého dieťaťa sú dospelí. Idolom druhého dieťaťa je väčšinou jeho súrodenec, ktorý môže mať napríklad iba dva roky,“ vysvetlil doktor.

Práve preto by rodičia mali venovať rovnakú pozornosť nielen prvorodenému, ale aj druhorodenému dieťatku. Nemali by ani zabúdať kontrolovať ich staršie dieťa, aký vzor dáva mladšiemu súrodencovi.