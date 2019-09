TASR

Psychologička: Pri výbere mimoškolských aktivít by mali byť aj deti

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pri výbere mimoškolských aktivít by mali byť prítomné aj deti. Upozornila na to psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

„Keďže deti počas prázdnin trávia veľa času vonku, pri rôznych aktivitách v táboroch, môže byť pre nich problém sedieť počas vyučovania na jednom mieste. Preto by rodičia mali dbať na to, aby deti mali po vyučovaní dostatok pohybu a mohli sa vybiť z energie nahromadenej počas dňa v škole," povedala pre TASR psychologička. Podľa jej slov zabezpečiť sa to dá rôznymi športovými mimoškolskými aktivitami.

Pri výbere mimoškolských aktivít by mali byť prítomné aj deti. Podľa psychologičky by sa mali rodičia s deťmi porozprávať o rôznych krúžkoch a možnostiach, ktoré ponúka ich okolie. „Niektoré budú chcieť pokračovať v začatých aktivitách, ktoré robili minulý školský rok, iné budú chcieť možno vyskúšať niečo nové, napríklad vymeniť výtvarnú za tanečnú. Môžete akceptovať navrhovanú zmenu, ale deti by mali dopredu vedieť, že krúžky si vyberajú na celý školský rok a ak ich doň zapíšete, musia v nich zotrvať," uviedla Kövérová.

Psychologička však upozornila, že pri plánovaní mimoškolských aktivít to netreba preháňať, lebo školáci potrebujú aj voľno na hru, v ktorej spoznávajú svet, rozvíjajú myslenie, tvorivosť a fantáziu.

„Stále treba mať na pamäti, že deti v mladšom školskom veku sú stále ešte deťmi, preto nechcime od nich toho priveľa. Deti v tomto vývinovom období sa ešte nezaoberajú svojím vlastným prežívaním, ako je to u detí v období puberty, ale žijú v neproblematickom svete vecí a dejov," dodala psychologička.